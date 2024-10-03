Tekirdağ\'da facianın eşiğinden dönüldü

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Onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

KONTROL ALTINA ALINMASI SAATLER SÜRDÜ

Yangın, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, fabrikanın büyük bir kısmını sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütürken, çevredeki fabrikalar ve işçiler güvenli alanlara tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının 9 saat sonra büyük çapta kontrol altına alınması ile büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

ALEVLER FABRİKANIN TAMAMINI SARDI

Yangının tamamen kontrol altına alınması için soğutma çalışmaları başlatıldı. Yanan fabrikadaki alevler dron ile havadan görüntülendi. Maddi zararın büyük olduğu belirtiliyor. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.