Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı

Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye başkanlığı koltuğunu temsili olarak bir öğrenciye devretti. Ancak tam da devir teslim töreninin gerçekleştirildiği sırada tüm İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı esnasında yaşanan kısa süreli panik kameralara yansıdı.

23.04.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye başkanlığı koltuğunu temsili olarak bir öğrenciye devretti.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDE DEPREM PANİĞİ

Ancak tam da devir teslim töreninin gerçekleştirildiği sırada tüm İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Makamda bulunan çocuklar ve protokol üyeleri kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir yaralanma ya da hasar oluşmadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, sarsıntı esnasında yaşanan kısa süreli panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

"BİZ BİR SAHAYA ÇIKALIM"

Görüntülerde Başkan Bahadır'ın, makam odasının camından dışarıya baktığı ve yanında bulunan çalışma arkadaşlarına, "Biz bir sahaya çıkalım" dediği görüldü. Ayrıca bir evin bacasından yükselen dumanları gören Bahadır'ın, deprem nedeniyle yıkım yaşanmış olması ihtimalinden endişe ettiği de kameralara yansıdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Belediye Başkanlığı, Hakan Bahadır, Bahçelievler, İstanbul, 23 Nisan, 3-sayfa, Gündem, Deprem, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı
Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti

18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:12 Artçı depremler devam ediyor 6,2’nin ardından İstanbul beşik gibi Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
23:46 Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
23:34 Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
23:32 Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 18:58:02. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.