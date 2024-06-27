Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı - Son Dakika
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Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Devlet Hastanesi yemekhanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı. Hastanede görevli doktorlar tarafından fotoğraflanarak tutanakla kayda alınan olaya tepki gösteren Sağlık Sen "Ölü böceklere alışmıştık. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatadan çıkması gerçekten üzücü" açıklamasında bulundu.

27.06.2024 15:51
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Balıkesir'de Ayvalık Devlet Hastanesi personeline verilen yemekten canlı böcek çıktı. Skandal olay hastanede görevli doktorlar tarafından fotoğraflanarak tutanakla kayda alınırken, tutanağın altında 7 doktor ve sağlık personelinin imzası yer aldı.

DOKTORLAR TARAFINDAN TUTANAK TUTULDU

Tutanakta " 27 Haziran 2024 tarihinde hastanemiz yemekhanesinde Saat 12.35 civarında menüde bulunan salata içerisinde büyük canlı böcek çıkmıştır iş bu tutanak müştereken imza altına alınmıştır " ifadeleri yer aldı.

Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı

SAĞLIK SEN'DEN AÇIKLAMA VAR

Sözcü'de yer alan habere göre Sağlık Sen de bir açıklama yayınladı.Genel Başkan Ahmet Doğruyol'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Devlet hastanelerindeki yemek hizmetleri özelleştirildikten sonra hem sağlık çalışanlarımız hem de hastalarımızın sağlıklı yemek yemesi imkansız hale geldi. Defalarca bu konuyu gündeme getirmemize rağmen Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri almadı ve her geçen gün yemek sorunu büyüyerek devam etmektedir.

Bugün de Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaşanmış olan yemek probleminde ölü böceklere alışmıştık ama canlı böcekleri salatanın içerisinde görmek çok mümkün olmamaktaydı. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatanın içerisinden çıkması gerçekten üzücüdür."

Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı

Devlet Hastanesi, Balıkesir, Ayvalık, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Cihan Dalsuna: yıllardır bu mesleğin içindeyim toplu yemek işi sizin bildiginiz gibi evdeki yemekle bir olmuyor o maruldan belki 50 tane birden ayiklaniyor yıkanıyor ve sirkeye yatırılıyor bir tanesi dahi yapışıp kalsa yeşilliğe gözden kaçabiliyor ki zaten o mutfakta gıda mühendisi bulunuyor bozuk çürük ürün kullanılmıyor hemen karalamak yerine biraz araştırın neyin nasıl çıktığını neler olduğunu beş bin kişiye nasıl yemek yapıldığını 24 18 Yanıtla
    Cabbar Komman: yani toplu yemek yapmak zor diye insanlar böcek mi yesin 26 8 Mustafa Naz: cabbar kolaysa sen yap bakalim soyle 2bin kisilik salata .ceyrek altin cikacak degil ya! 7 4 Murat Çevre: Protein zaten yararlı olur 7 2 mürsel sarıteke: Evde pişirdiginiz Brüksel lahanasınin içini bölüp yiyince anlarsınız hijyeni:))) 3 0 Levent Yurt: cihan bey yıkanıyor diyorsun sirkeye yatırılıyor diyorsun eyvallah bu işlemler esnasında o böceğin en azından ölmesi gerekmiyor mu.Bu böcek gayet sağlıklı geziyor.5 parmağın 5 i bir olmuyor.Herkes aynı hassasiyeti gostermiyor 2 0 Şükrü null: sanki zorla beşbin kişiye yemek yaptıran var. temiz olmayacaksa yapma kardeşim. bahane mi şimdi bu. 2 0 Ali Arat: doktorlar tayvanli olsaydi diyecekleri suydu. vaaavvv wooooweew 1 0
  • Ömer Atasoy: Ne bekliyodunuz yani çeyrek altın mı çıkacaktı 7 5 Yanıtla
  • Kemsl: cansız olsaydı çürürürdü,böyle iyi olmuş 3 0 Yanıtla
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