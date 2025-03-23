Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, RTÜK\'ün yayın kesme iddiasını yalanladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon kanallarına "Ekrem İmamoğlu soruşturması" ile ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Şahin, "Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum." dedi.

'UYARI SONRASI YAYINLAR KESİLDİ' İDDİASI

RTÜK'ün söz konusu açıklamasının ardından kanalların canlı yayınlarının kesildiği iddiası sosyal medyada yer almaya başladı.

DDM'DEN YALANLAMA

Söz konusu iddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DDM yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada "Dolayısıyla RTÜK'ün uyarısı canlı yayınların kesilmesi değil, mezkur kanun hükümlerine riayet edilmesi yönündedir" dedi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın tamamı şöyle: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi." iddiası doğru değildir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince "Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret ve tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanabileceği" hatırlatmasında bulunmuştur.

Dolayısıyla RTÜK'ün uyarısı canlı yayınların kesilmesi değil, mezkur kanun hükümlerine riayet edilmesi yönündedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."