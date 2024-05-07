Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği Ramazan Ayında Yardım Faaliyetlerini Sürdürdü

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Diyarbakır merkezli Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara umut oldu.

Dernek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve deprem bölgesi Adıyaman'da binlerce kişiye ulaşarak, "şefkat ve merhametin müesseseleştiği mekan" olma misyonunu bir kez daha yerine getirdi.

1.600 Aileye Erzak ve Nakdi Yardım

Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği, Ramazan ayı boyunca maddi imkansızlıklar yaşayan 1.600 aileye erzak kolisi ve market kartı yardımı ulaştırdı.

Ayrıca, bakıma muhtaç aileler ile yetim ve öksüz çocuklar da derneğin desteklerinden faydalandı.

10 Binden Fazla Kişiye İftar Sofrası

Dernek, Ramazan ayı boyunca Diyarbakır'daki merkezinde ve bölgedeki temsilciliklerinde açtığı iftar sofralarında 10 binden fazla kişiye sıcak yemek ikram etti.

Ayrıca Batman'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak düzenlenen iftar programları ve Ulu Cami önünde her gün dağıtılan çorba, hurma ve su ile yüzlerce kişiye ulaşıldı.

"Rabbimiz Nice Ramazanlara Erişmeyi Nasip Eylesin"

Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Catar, Ramazan ayı boyunca gösterilen yoğun ilgi ve destek için bağışçılara ve gönüllülere teşekkür etti.

Catar, "Bir Ramazan'ı daha geride bıraktık, Rabbimiz nice Ramazanlara ve bayramlara aynı muhabbet ve kardeşlik ortamlarıyla erişmeyi nasip eylesin." dedi.