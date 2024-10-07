Diddy\'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi

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Sean "Diddy" Combs'un annesi Janice Smalls Combs, oğlunun karşı karşıya kaldığı cinsel suç ve taciz iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. 84 yaşındaki Janice, oğlunun suçsuzluğunu vurgularken, kamuoyundan adil yargılama talep etti.

Janice, Dailymail.com'a verdiği demeçte, oğlunun geçmişte hatalar yaptığını kabul etti. Özellikle, Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya karşı şiddet kullandığını inkar etmesine rağmen, otel kameralarının aksini gösterdiğini belirtti. Ancak Janice, bu durumun oğlunun diğer ciddi suçlamalardan suçlu olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Anneye göre, Diddy'nin Cassie ile davasını hızla çözmesi, diğer kişilerin maddi kazanç için benzer iddialarla ortaya çıkmasına neden oldu. Janice, oğlunun bu iddiaların çoğunun yalan olduğunu ve finansal kazanç amacıyla uydurulduğunu düşündüğünü belirtti.

Janice, oğlunun özgürlüğünün kaybı ve itibarının zedelenmesi karşısında yıkıldığını ifade etti. Kamuoyundan, oğlunu henüz kendi tarafını anlatma fırsatı bulamadan yargılamamalarını istedi.

Bu açıklama, Houston'lı avukat Tony Buzbee'nin Diddy'ye karşı 120 kişiyi temsil ettiğini duyurmasının ardından geldi. Buzbee, müvekkillerinin çoğunun New York ve Los Angeles'ta dava açacağını ve iddiaların 1991'den bu yana olan dönemi kapsadığını söyledi.

Diddy'nin avukatı Erica Wolff ise, müvekkilinin tüm iddiaları reddettiğini ve mahkemede masumiyetini kanıtlayacağını belirtti.

54 yaşındaki Diddy, şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Tutukevi'nde bulunuyor ve federal suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia ediyor. Ünlü yapımcı, üç Grammy ödülü sahibi ve hip-hop dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olarak biliniyor.