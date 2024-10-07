Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi - Son Dakika
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Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi

Diddy\'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi

Sean 'Diddy' Combs'un annesi Janice, oğlunun cinsel taciz iddialarına karşı açıklama yaptı. Oğlunun suçsuzluğunu savunarak adil yargılama istedi. Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığını kabul etti, ancak diğer suçlamaların doğru olmadığını belirtti. Janice, oğlunun hatalarının abartıldığını ve maddi kazanç için iftira atıldığını öne sürdü. Diddy'nin avukatı tüm iddiaları reddederek, müvekkilinin mahkemede aklanacağını söyledi. Olay, hip-hop dünyasını sarsmaya devam ediyor.

07.10.2024 10:05
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Sean "Diddy" Combs'un annesi Janice Smalls Combs, oğlunun karşı karşıya kaldığı cinsel suç ve taciz iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. 84 yaşındaki Janice, oğlunun suçsuzluğunu vurgularken, kamuoyundan adil yargılama talep etti.

Janice, Dailymail.com'a verdiği demeçte, oğlunun geçmişte hatalar yaptığını kabul etti. Özellikle, Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya karşı şiddet kullandığını inkar etmesine rağmen, otel kameralarının aksini gösterdiğini belirtti. Ancak Janice, bu durumun oğlunun diğer ciddi suçlamalardan suçlu olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Anneye göre, Diddy'nin Cassie ile davasını hızla çözmesi, diğer kişilerin maddi kazanç için benzer iddialarla ortaya çıkmasına neden oldu. Janice, oğlunun bu iddiaların çoğunun yalan olduğunu ve finansal kazanç amacıyla uydurulduğunu düşündüğünü belirtti.

Janice, oğlunun özgürlüğünün kaybı ve itibarının zedelenmesi karşısında yıkıldığını ifade etti. Kamuoyundan, oğlunu henüz kendi tarafını anlatma fırsatı bulamadan yargılamamalarını istedi.

Bu açıklama, Houston'lı avukat Tony Buzbee'nin Diddy'ye karşı 120 kişiyi temsil ettiğini duyurmasının ardından geldi. Buzbee, müvekkillerinin çoğunun New York ve Los Angeles'ta dava açacağını ve iddiaların 1991'den bu yana olan dönemi kapsadığını söyledi.

Diddy'nin avukatı Erica Wolff ise, müvekkilinin tüm iddiaları reddettiğini ve mahkemede masumiyetini kanıtlayacağını belirtti.

54 yaşındaki Diddy, şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Tutukevi'nde bulunuyor ve federal suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia ediyor. Ünlü yapımcı, üç Grammy ödülü sahibi ve hip-hop dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olarak biliniyor.

Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi
Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi
Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi

Hollywood, 3-sayfa, Ünlüler, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi - Son Dakika
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