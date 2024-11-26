Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, tahliye edilmelerinin ardından yürütülen vergi suçu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat ailesine ait şirketlerde yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Polat çiftinin neden olduğu kamu zararı gözler önüne serildi.

510 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

İddianamede Polat çiftine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. İddianamede Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. gibi isimler şirket yetkilisi olarak yer aldı. İddialara göre bu şirketler, sahte fatura düzenleme ve kullanma yoluyla vergi usul kanununu ihlal etti.

DİLAN POLAT'A 16 YIL, ENGİN POLAT'A 40 YIL HAPİS TALEBİ

İddianameye göre, Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu, Engin Polat'ın ise 5 şirketin yönetiminde yer aldığı tespit edildi. Bu nedenle Dilan Polat hakkında "vergi usul kanununa muhalefet" ve "sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası talep edilirken; Engin Polat için ise aynı suçlardan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan şüphelilerden Sezgin Polat'ın 32 yıla kadar, Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, Kürşat Polat ve Tolunay Topa'nın ise 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. İddianame, sanıkların sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu durumun devlete ciddi boyutlarda kamu zararı verdiği iddiasını içeriyor.