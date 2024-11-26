Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler - Son Dakika
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Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler

Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler

Dilan-Engin Polat çifti hakkında yürütülen ''vergi kanununa muhalefet'' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede çiftin 40 yıla kadar hapsi istenirken; Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

26.11.2024 16:12
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, tahliye edilmelerinin ardından yürütülen vergi suçu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat ailesine ait şirketlerde yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Polat çiftinin neden olduğu kamu zararı gözler önüne serildi.

510 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

İddianamede Polat çiftine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. İddianamede Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. gibi isimler şirket yetkilisi olarak yer aldı. İddialara göre bu şirketler, sahte fatura düzenleme ve kullanma yoluyla vergi usul kanununu ihlal etti.

DİLAN POLAT'A 16 YIL, ENGİN POLAT'A 40 YIL HAPİS TALEBİ

İddianameye göre, Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu, Engin Polat'ın ise 5 şirketin yönetiminde yer aldığı tespit edildi. Bu nedenle Dilan Polat hakkında "vergi usul kanununa muhalefet" ve "sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası talep edilirken; Engin Polat için ise aynı suçlardan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan şüphelilerden Sezgin Polat'ın 32 yıla kadar, Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, Kürşat Polat ve Tolunay Topa'nın ise 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. İddianame, sanıkların sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu durumun devlete ciddi boyutlarda kamu zararı verdiği iddiasını içeriyor.

NE OLMUŞTU?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrası Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuş, MASAK raporunda Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan üç şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kestiği bilgisi yer almıştı.

Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu da belirtilmişti. Dilan Polat'ın sahibi olduğu "Rise and Shine Kozmetik" şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesi aktarılmıştı.

Sahte belge düzenleyicisi olan üç tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespit edilmişti.

Söz konusu yargılamalar sırasında tutuklanan çift, bir süre sonra tahliye edilmişti.

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sk 06:
    ekmek çalanın yıllarca hapiste çürüdüğü memleketi soyanın takdir edildiği Bir memleket pudra şekeri çekenler ayakkabı kutusu neler neler hiçbir olmaz yarım saate dışarıdalar 0 0 Yanıtla
  • Neset null:
    zaten dışarı çıkmalarıda garipti 40 yılla yargilan dışarda dolaş olacak iş degil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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