Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı

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İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen "kara para aklama," "vergi usulsüzlüğü," "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" gibi suçları işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da dahil olduğu 11 kişinin tahliye edilmesi ve Dilan Polat'ın tahliye talebinin reddedilmesi sonrası Polat, avukatıyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Avukatı Hüseyin Kaya hakkında verdiği kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Dilan Polat, Kaya'ya emekleri için teşekkür etti.

Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Avukat Hüseyin Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder, mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."