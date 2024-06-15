Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı

Geniş Video İzle

''Kara para aklamak'' ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' gibi suçlamalarla tutuklu bulunan Dilan Polat, avukatıyla ilgili bir karar aldı. Polat, sosyal medya üzerinden avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

15.06.2024 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen "kara para aklama," "vergi usulsüzlüğü," "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" gibi suçları işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da dahil olduğu 11 kişinin tahliye edilmesi ve Dilan Polat'ın tahliye talebinin reddedilmesi sonrası Polat, avukatıyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Avukatı Hüseyin Kaya hakkında verdiği kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Dilan Polat, Kaya'ya emekleri için teşekkür etti.

Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Avukat Hüseyin Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder, mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Dilan Polat'tan aylar sonra dikkat çeken paylaşım! Avukatıyla yollarını ayırdı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 Kasım 2023 tarihinde ise Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirketin yönetimi için kayyum kararı verilmişti.

Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı

Sosyal Medya, Dilan Polat, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • O bir Karşıyakalı: Avukatı ayrılmıştır tek taraflı.Dilancım hiç ugrasmayalim doktor sana rapor vermez demiştir 27 0 Yanıtla
  • Sahin Erdoğan: MÜLKÜN VARSA adalet senden yana cikarakar merak etmeyin 15 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bunlar içerde sosyal medyayı kullanıyor biz olsak mazgaldan kafayı uzatamayız 5 0 Yanıtla

19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:39:29. #1.11#
SON DAKİKA: Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement