İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen "kara para aklama," "vergi usulsüzlüğü," "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" gibi suçları işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da dahil olduğu 11 kişinin tahliye edilmesi ve Dilan Polat'ın tahliye talebinin reddedilmesi sonrası Polat, avukatıyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi.
Avukatı Hüseyin Kaya hakkında verdiği kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Dilan Polat, Kaya'ya emekleri için teşekkür etti.
Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Avukat Hüseyin Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder, mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
5 Kasım 2023 tarihinde ise Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirketin yönetimi için kayyum kararı verilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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