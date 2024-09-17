Dilan Polat, cezaevinde geçirdiği zor günleri anlattı: Her görüş gününde bayılıyordum - Son Dakika
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Dilan Polat, cezaevinde geçirdiği zor günleri anlattı: Her görüş gününde bayılıyordum

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Ağustos ayında tahliye olan Dilan Polat, cezaevinde yaşadığı zor günlerden bahsederken her görüş gününde koğuşa giderken bayıldığını ve evlat özleminden dolayı çok zorlandığını söyledi. Yaşadıklarını hayatı boyunca unutamayacağını belirten Polat, düşme sonucu diz kapağında meydana gelen yarayı da gösterdi.

17.09.2024 11:14
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Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan ve ağustos ayında tahliye edilen Dilan Polat, yaşadığı zor günleri anlattı.

Eşi Engin Polat'ın da cezaevinden tahliye olmasıyla eski günlerdeki gibi paylaşımlar yapmaya başlayan Dilan Polat, takipçilerine içini döktü. Diz kapağındaki dizi gösteren Dilan Polat, "Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz. Konuşacak çok şey var. Şu anda bu konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bunu kelimelerle ifade edebilmek çok zor. Şu anda bunun yeri ve zamanı değil. Çok zor çok... 46 kiloyla çıktım şu anda 49 kiloyum. Önüme bakmak istiyorum, çocuklarımlayım. Çocuk, evlat tüylerim ürperiyor. Dile kolay... Hep rüyalarımda Milan'ı okula kayıt ettirdiğimi görürdüm. Uyandığımda da Allah'ım Milan'ı okula kaydettirebilecek miyim derdim. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum" dedi.

Paylaşımında cezaevinde geçirdiği zor günlere de değinen Polat, "O görüşler 1 saatti cam arkasında dokunmazdım pazartesi... Her koğuşa dönerken bayılırdım yerlerde çok zordu. Hala unutamadım, hayat boyu da unutamam. Evlat bambaşka Milan bana bir kez 'Sen çok kötü annesin gelmiyorsun' demişti. Çok zordu işte çok her bir saniye" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat, cezaevinde geçirdiği zor günleri anlattı: Her görüş gününde bayılıyordum
Dilan Polat, cezaevinde geçirdiği zor günleri anlattı: Her görüş gününde bayılıyordum

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat, cezaevinde geçirdiği zor günleri anlattı: Her görüş gününde bayılıyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Behzat:
    keşke hiç çıkmasaydin. 25 0 Yanıtla
  • Alpi:
    Nasıl bir film içerisindeyiz arkadaş 11 0 Yanıtla
  • VeDat AkBaş:
    Sıkıldım bu haberlerden 9 0 Yanıtla
  • Rustem Cile:
    Bunun ateşi çok yüksek cezaevinde söner sandım belliki daha sönmemiş 8 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    kiyamam 6 2 Yanıtla
  • VeDat AkBaş:
    De yeter lo wallahi yeter 8 0 Yanıtla
  • Tc Nihan Ozler:
    çok ta tinnnnn 2 0 Yanıtla
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