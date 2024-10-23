Dilan Polat'ın sandı, çete arabası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dilan Polat'ın sandı, çete arabası çıktı

Geniş Video İzle

Bir motosikletli genç, Dilan Polat'a ait olduğunu düşündüğü aracın sahibini polis memurlarına sordu. Aracın 'Komançero Çetesi'ne ait olduğu ortaya çıkınca şaşkınlık geçiren genç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Dilan Polat senin araban sandım Komançero Çetesi'ne aitmiş" ifadelerini kullandı.

23.10.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyir halindeyken gördüğü lüks araçlardan birini Dilan Polat'ın el koyulan arabası sanan motorcu, polis memurlarına Araç Dilan Polat'ın mı?" diye sordu. Polis memurunun "Araç Komançero çetesinin, Komançero çetesi var, biliyor musun?" demesi üzerine şaşkınlık yaşayan genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sorduğu araç, çete arabası çıktı

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, liderliğini "reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı Avustralya merkezli Komançero adlı uluslararası silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek çeteyi çökertmişti. Operasyonda, 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak' suçlarıyla bağlantılı olarak ele geçirilen lüks araçların, artık emniyet tarafından kullanılacağı belirtilmişti.

Dilan Polat\'ın sandı, çete arabası çıktı

Sosyal Medya, Dilan Polat, 3-sayfa, Magazin, Medya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat'ın sandı, çete arabası çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Candemir Emre:
    Suçsuzlardı el koyduğunuz mallarını geri verin suçlulardı neden dışarıdalar neler yaşanıyor böyle 18 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    Dilan Polat kimler arkasında 13 0 Yanıtla
  • Cavit özer:
    Sanane 6 3 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz:
    bunu haber yapanın ben anlasın milletin önüne koyanın ben anlasın 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 21:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Dilan Polat'ın sandı, çete arabası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.