Dilan Polat\'ın sandı, çete arabası çıktı

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Seyir halindeyken gördüğü lüks araçlardan birini Dilan Polat 'ın el koyulan arabası sanan motorcu, polis memurlarına Araç Dilan Polat'ın mı?" diye sordu. Polis memurunun "Araç Komançero çetesinin, Komançero çetesi var, biliyor musun?" demesi üzerine şaşkınlık yaşayan genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, liderliğini "reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı Avustralya merkezli Komançero adlı uluslararası silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek çeteyi çökertmişti. Operasyonda, 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak' suçlarıyla bağlantılı olarak ele geçirilen lüks araçların, artık emniyet tarafından kullanılacağı belirtilmişti.