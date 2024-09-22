Dilan Polat kıymanın fiyatını görünce şaştı kaldı - Son Dakika
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Dilan Polat kıymanın fiyatını görünce şaştı kaldı

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Cezaevinden çıkmasının ardından eski günlerdeki gibi paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, bu kez kıymanın fiyatını görünce hayretler içinde kaldı. Lüks yaşamıyla tanınan Polat, "Kıyma bin 1291 TL olmamalı. Bu doğru mu? Çok değişmiş her şey. Bizim kantinimiz vardı," dedi.

22.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:20
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Geçtiğimiz sene Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Ağustos ayında tahliye olduktan sonra cezaevinde geçirdiği günlerin ardından gelişen olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Lüks yaşamıyla gündeme gelen Polat, eşi Engin Polat'ın da cezaevinden tahliye olmasıyla eski günlerdeki gibi paylaşımlar yapmaya başladı.

KIYMANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİ

Polat, tutuklu kaldığı süreçteki günlerini anlatmaya devam ediyor. Paylaşımları binlerce kişi tarafından izlenen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son olarak paylaşılan hikayede, yemek yapmak için mutfağa girdiği sırada bir kilo kıymanın fiyatını görünce şaşkınlık içinde kaldı.

"BİZİM KANTİNİMİZ VARDI"

"Bunun kıyması bin 1291 TL olmamalı. Engin, her şey çok değişmiş," diyen Dilan Polat, "Bence o 129 TL falan," diyerek fiyata inanamadığını ifade etti. Videonun sonunda duyulan "Bizim kantinimiz vardı" sözleriyle Polat, eski günlerini hatırladı.

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat kıymanın fiyatını görünce şaştı kaldı - Son Dakika

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