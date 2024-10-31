Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası - Son Dakika
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Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu\'na \'\'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\'\' suçundan hapis cezası

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

31.10.2024 16:22
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İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu, 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle 3 Eylül'de İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu eylem basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

DURUŞMAYA AVUKATLARIYLA GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Dilruba Kayserilioğlu, bugünkü duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Avukat Hüseyin Aydın da duruşmada yer aldı. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrarlayarak iddianamede istenilen cezayı talep etti.

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMUŞTUR"

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, TCK'nın 299'uncu maddesine dikkat çekerken fikir özgürlüğünün sınırsız olmadığını ifade ederek, "2016 yılında Cumhurbaşkanına karşı gerçekleştirilen darbe eyleminin mağduru olan Cumhurbaşkanı için söz konusu sözler ağır bir ifadedir. Ayrıca Cumhurbaşkanını fail konumuna da getirmektedir, sanığın kullandığı ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aşikardır, suçun unsurları oluşmuştur, sanığın cezalandırılmasını; ayrıca eylemin sokak ortasında gerçekleştirilmiş oluşu ve sosyal medyada paylaşılmış oluşu göz önüne alındığında; sanık hakkında aleniyet hükümlerinin de uygulanmasını talep ederiz" dedi.

Esas hakkında mütalaa için savunma yapan Dilruba Kayserilioğlu, "Genç bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle kendimi güvende hissetmemem ve hayvan besleyen biri olarak çıkan hayvan yasasıyla ilgili konuştum. Ayrıca sosyal medyanın kapanmasıyla ilgili fikirlerimi söyledim. Sistemi eleştirdim. Bir kişiye söylenmiş sözler değildi. Hükümeti eleştiri maksatlıdır. Oy veren biri olarak bu eleştiri hakkım vardır" dedi. Duruşma da söz alan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Hakim, duruşmaya 10 dakika ara verip kararı açıkladı. Sanık Dilruba Kayserilioğlu'na TCK'nın 299/1 maddesinden 'Cumhurbaşkanına karşı hakaret' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Suçun alenen işlenmesi nedeniyle 1/6 arttırım yapılarak TCK'nın 299/2 maddesi gereği 1 yıl 2 ay hapis cezasına çıkarıldı. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkisi nedeniyle TCK 62/1 maddesi gereği 1/6 oranında indirim uygulanarak hapis cezası 11 ay 20 güne düşürüldü, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.

"DEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Dilruba Kayserilioğlu, "İfade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım. Savunmaya devam edeceğim. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş, oy veren birisi olarak yönetimi eleştirmek, yanlışları söylemek hiçbir zaman suç değil. Suç da olmamalı. Avukatlarımız davanın takipçisi olacak. Tabii ki de vazgeçmedik. Hukuk bizden yana, doğrudan yana olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Söylediğim hiçbir şey için pişman değilim. Dediklerimin arkasındayım" dedi.

Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız da "Başından beri söylediğimiz gibi herhangi bir cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren bir söz, sözcük, ifade veya beyan yoktur. Ama hal böyleyken müvekkilimiz hakkında ceza verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bizim mücadelemiz devam edecek. İstinafa gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu.

3-sayfa, Mahkeme, Gündem, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • OZKANLI Mikail:
    Hiç haketmiyor bu cezayı adalet yok çünkü Türkiye’de 171 167 Yanıtla
  • Ramo:
    Cumhurbaşkanı na hakaret edicek ve dışarıda gezicek memlekette adalet olsa bunu sürüm sürüm süründürürler 151 109 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Cumhurbaşkanı makamına kimsenin dil uzatmasına müsade edilmemeli....bu makamda kim oturursa otursun önemli olan makamdır 151 81 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Sonra diktatör deyince kızıyorlar. 97 113 Yanıtla
  • Halil Sosa:
    ülkenin cumhur başkanına bu kadar kolaymı hakaret etmek cezasını çeksin aklı başına gelsin 121 71 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Ve buna biz adalet diyoruz.gönül isterdiki tüm davalarda yargı bu kadar hızlı işlesin. 143 35 Yanıtla
  • Lokman Ozturk:
    TC CUMUR BAŞKANINA HIÇ BIR KIMSE HAKARET EDEMEZ SEVMÌYORSAN BILE SAYGI DUYMAK GEREKIR 102 47 Yanıtla
  • D Celik:
    Benim ev ortak 2 kisinin satimasi lagzim 15 sene den beri Mahkemede yim. Bu kadin in isi ne cabuk bitti? 55 15 Yanıtla
  • Yasemin Kinyas:
    nerenin cumhur başkanına İsrail mi Amerika mi nere 28 26 Yanıtla
  • Erkan Aşatır:
    Ne güzel istanbul ….!!! 30 6 Yanıtla
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