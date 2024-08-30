Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi - Son Dakika
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Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi

Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatı ve ailesine haber verilmeden gece saatlerinde tahliye edildi. Tahliye olduktan sonra evine gitmek için otobüs bekleyen Dilruba, otobüs gelmeyince bir vatandaşın cep telefonunu alarak annesini aradı. Ailesi cezaevi önüne gelerek Dilruba'yı aldı. Tahliyesine sevinemeyen aile, bu durumu eleştirerek suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

30.08.2024 11:35
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Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu avukatı ve ailesine haber verilmeden gece saatlerinde tahliye edildi. Kayserilioğlu, bulduğu telefondan ailesine haber verdi.

VATANDAŞTAN CEP TELEFONUN İSTEDİ

Gece saatlerinde tahliye edilen Dilruba cezaevinden çıktıktan sonra evine gitmek için belediye otobüsü bekledi ancak otobüs gelmeyince bir vatandaşın cep telefonunu alıp annesini aradı. Akrabaları cezaevi önüne gelerek Dilruba'yı aldı. Genç kızın avukatına bile haber verilmeden tahliye edilip gece vakti ıssız bir bölgede bırakılması eleştirildi.

TAHLİYESİNE SEVİNEMEDİLER

Yaşanan bu durumdan dolayı Dilruba'nın tahliyesini sevinemediklerini ifade eden anne Aysel Kayserilioğlu, ''Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Açıklamasının devamında kızının tanımadığı birinden telefonunu alarak kendini aradığı belirten anne Kayserilioğlu, "Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Annecim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi. Arkadaşları vardı. Onları aradım o şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. Ya başına bir iş gelse orada. Tenha bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kullandığı ifadeler nedeniyle ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama'' ve ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamalarıyla yargılanacak olan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz etmişti. Dilruba,''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tahliye edilirken, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Dilruba, 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

3-sayfa, Cezaevi, Hukuk, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Eyup Kaya: çıktığına çok üzüldüm biraz daha kalsaydı iyi olurdu 29 46 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Belkide aradılar ulasamadilar..Çıkmışsın işte uzatma istersen..Bundan sonra kimin hakkında ne konuşacağina dikkat edersin heralde.. 25 41 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Adaleti çocuk oyuncağına çevirdiler 46 5 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: avukatının haberdar olamaması manidar bir durum. 28 5 Yanıtla
  • İsmail Yavaş: Bir genç kız derken kastedilen dilrubamı, ben şaşkın 10 14 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI: makina içerde kaldığı sürede makinistsiz kaldı sinirli olur o yüzden aman dikkat edin 3 18 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: son dakika çalışanları yorum bekliyoruz 1 8 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin: kimseye haber verilmiyor ki normalde. ayrıcalık niye istiyorlar 0 5 Yanıtla
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