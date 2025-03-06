Şanlıurfa'da trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, önündeki aracın şoförünün direksiyon başında uyuyakaldığını fark ederek kornaya bastı. Sürücü, korna sesiyle uyanarak olası bir facianın eşiğinden döndü.
Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Emniyet şeridinde arıza yapmış araç olsa vay haline", "Allah yardım etmiş", "Bence bu uyku değil toparladığında kenara çekmiyor", "Zor iş şoförlük Allah yardım etsin" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)