Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı

Geniş Video İzle

Yolda seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakalan kamyon şoförünü durumu fark eden sürücü kornaya basarak uyandırdı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

06.03.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, önündeki aracın şoförünün direksiyon başında uyuyakaldığını fark ederek kornaya bastı. Sürücü, korna sesiyle uyanarak olası bir facianın eşiğinden döndü.

"ALLAH YARDIM ETMİŞ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Emniyet şeridinde arıza yapmış araç olsa vay haline", "Allah yardım etmiş", "Bence bu uyku değil toparladığında kenara çekmiyor", "Zor iş şoförlük Allah yardım etsin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Recep Demirci:
    kardeşim uykusuzsan çek bi petrole yat uyu ya hadi karşı şeride geçseydin diğer sürücülerin hayatıyla oynamaya ne hakkın var 25 1 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Ywhu Kim Uyduruyor uykusuz olduğunu. yol berbat Adam içinde yük taşıyan kamyon Mecburen yoldan kaçıyor yani bozuk olan yerde sağa atıyor Kendisini. ayrıca korna çalan beyinsiz arkadaş O mesafeden O küçücük kornayi duyar mı sence? Ya Sabır Ta Sabır Millet Deliye döndü Video çekmek için Allah Kahretsin Nasıl bir Millet Olduk biz yahu 0 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Biran önce yeni teknolojilerin eski araçlara uygulanması, tabi uyum sağlayan araçlara. Şerit değiştirme ikazı, öndeki araca yaklaşma ikazı vb. uygulanırsa bu tip olaylar ve akabinde ki kazalar bir nebze azalır. 6 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Olmaz özel hayatı ihlalden kamerayi çekene ceza verilsin 0 3 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Hepsi hikaye 0 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    tiktoktadır kesin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
19:51 Macron’un savaş ilanı gibi sözlerine Putin’den sert yanıt Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:23:19. #7.11#
SON DAKİKA: Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.