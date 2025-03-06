Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı

Adem Şimşek:

Ywhu Kim Uyduruyor uykusuz olduğunu. yol berbat Adam içinde yük taşıyan kamyon Mecburen yoldan kaçıyor yani bozuk olan yerde sağa atıyor Kendisini. ayrıca korna çalan beyinsiz arkadaş O mesafeden O küçücük kornayi duyar mı sence? Ya Sabır Ta Sabır Millet Deliye döndü Video çekmek için Allah Kahretsin Nasıl bir Millet Olduk biz yahu