Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç - Son Dakika
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Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ilk ifade ortaya çıktı. İtirafta bulunan bir şüpheli, Narin'in aynı zamanda muhtar olan amcasını suçladı. İtirafçı, "Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım." dedi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken gizli tanığın Narin'in taşıdığı otomobilin görüntüsü de ortaya çıktı.

09.09.2024 15:50  Güncelleme: 16:09
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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin, bugün toprağa verildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLK İTİRAF GELDİ

Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Narin'in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan kişinin komşusu olduğunu anlatan şüpheli, "Narin'in amcası battaniyeyi gösterip 'Bunu yok edeceksin' dedi" ifadelerini kullandı. İtirafçı, Narin'in amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi.

"NARİN'İN CESEDİNİ DERE KENARINA SAKLADIM"

Cenazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı. Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi. İtirafçı, cesedi derenin kenarına koyduktan sonra bölgedeki ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.

Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

O RACIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen bu itirafların yankıları sürerken Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı itirafçıya ait kırmızı aracın görüntüleri de ortaya çıktı.

Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin\'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz: 0 zaman iş aydınlandı demek bakalım daha neler neler çıkacak 89 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Bu çocuk onu böyle katliama getiren neye şahit oldu acaba??? 84 0 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: et döner tavuk döner gün gelır hesap döner 40 14 Yanıtla
  • ZEKİ: Neyin gizli tanığı adam suç ortağı olduğunu söylemiş. Hala gizli tanık diyor 14 1 Yanıtla
  • Okay Örüm: bence bu köyde kimin eli kimin eteğinin altında belli değil. 6 yıl evvelki Muhtar bile demiş, polis milis olmasın burda cinayet çıkacak diye. Herkes bir şey biliyor ama kimse ağzını açmıyor. 13 0 Yanıtla
  • Ertugrul Seyrek: Niye şimdi çıkıyor bu haberler 12 1 Yanıtla
  • ????? ????: Allahım sizi ve sizin gibileri yerle bir etsin inşAllah tek duam dır yerleri ve gökleri yaratan ALLAHIMDAN 11 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: bu olay o kadar uzadı ki kim bilir hükumet neyi bastırmak istiyor 3 7 Yanıtla
  • Yılmaz: Kendi Görüşüm Baba dışındakiler hepsi suçludur.. 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç - Son Dakika
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