Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin\'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin, bugün toprağa verildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLK İTİRAF GELDİ

Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Narin'in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan kişinin komşusu olduğunu anlatan şüpheli, "Narin'in amcası battaniyeyi gösterip 'Bunu yok edeceksin' dedi" ifadelerini kullandı. İtirafçı, Narin'in amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi.

"NARİN'İN CESEDİNİ DERE KENARINA SAKLADIM"

Cenazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı. Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi. İtirafçı, cesedi derenin kenarına koyduktan sonra bölgedeki ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.

O RACIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen bu itirafların yankıları sürerken Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı itirafçıya ait kırmızı aracın görüntüleri de ortaya çıktı.