Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı - Son Dakika
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Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada köyün imamı R.K. gözaltına alınmış, telefonundan müstehcen görüntüler çıktığı öne sürülmüştü. Diyanet, İmam R.K.'yı açığa aldı.

08.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:18
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Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan isimler arasında olan Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. da vardı. İmam R.K. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca idarî soruşturma açıldı. İmam R.K'nin incelenmek üzere el koyulan telefonundan kendisinin de dahil olduğu çok sayıda cinsel içerikli video ve yazışmanın çıktığı öne sürüldü.

Narin'in katledildiği Tavşantepe köyü imamının sorgusunda yöneltilen "Telefonunuzda pek çok porno video var, videolardan birinde sizin de olduğunuz bir grup seks videosu var" sorusuna "Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır'a geldiler, birlikte olduk" yanıtını verdiği iddia edilmişti.

AÇIĞA ALINDI

tv100 canlı yayınında Devrim Tosunoğlu, Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığı bilgisini verdi. tv100 muhabiri Canan Altıntaş da Tosunoğlu'nu teyit etti.

Diyanet, Narin\'in köyündeki imamı açığa aldı

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    Ne Pislikler Var Sahte Müslüman 62 0 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Tövbe estağfurullah imam bunu yaparsa cemaat ne yapar. 53 1 Yanıtla
  • Gülümse kaderine:
    Hoca verir Talkını kendi yutar SALKIMI?? 33 0 Yanıtla
  • Hüseyin sarıca:
    bu köyü haritadan dilin gitsin 30 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    İmam cemaat ile daha iyi olayını yanlış anlamış hocam herşeyi gruplaşarak yapmana erek yok 17 0 Yanıtla
  • Figen Araz:
    görevine son versinler 8 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yuh birde imam olacak şeytansınız şeytan o köyün havasını alan suyunu içen şeytanlaşıyor demekki 8 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Grup imam pornocu imam açığa alındı geç kalındı 8 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Pornocu İmam ?? 3 0 Yanıtla
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