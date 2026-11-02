Diyarbakır\'da jandarma 16 olayda 28 şüpheliye işlem yaptı, 123 kilo esrar ele geçirdi

Diyarbakır'da jandarma 16 olayda 28 şüpheliye işlem yaptı, 123 kilo esrar ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da jandarmanın il merkezi ve ilçelerde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 16 olay meydana geldi, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 525 kök kenevir/skunk, 523 uyuşturucu hap ve 123 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 16 olay meydana gelirken 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 525 kök kenevir/skunk,
523 adet uyuşturucu hap, 123 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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