Diyarbakır\'da Sevgi Evlerinde Skandal İddiaları

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sur Sevgi Evlerinde bazı çocukların şiddete uğradığı, bazılarının da kuruma içki getirip kurum bahçesinde tükettiği iddia edildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sur Sevgi Evlerinde yaşanan durum tepkilere neden oldu. Sevgi evlerinde bazı çocukların şiddet gördüğü ve konu yönetime gitmesine rağmen herhangi bir soruşturma açılmadığı iddia edildi.

Öte yandan, Sur Sevgi Evlerinde kalan bazı çocukların gündüz saatlerinde içeri soktukları alkollü içecekleri tükettiği ve buna yönelik içerikleri sosyal medyada paylaştıkları belirtildi. Alkolün içeri hangi şartlar altında alındığı bilinmezken, yönetimin konuya ilişkin herhangi bir çalışma başlatmadığı öğrenildi.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürlüğünden herhangi bir açıklama yapılmadı. - DİYARBAKIR