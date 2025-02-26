Narin cinayetinde kilit isim konuştu: Yüksel, Narin'i Enes'e kurban etmez - Son Dakika
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Narin cinayetinde kilit isim konuştu: Yüksel, Narin'i Enes'e kurban etmez

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, olayın şüphelileri arasında yer alan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran, katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. Güran, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün bir anne olduğunu belirterek, "Narin'i Enes'e kurban etmez" dedi.

26.02.2025 11:12
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, olayın şüphelileri arasında yer alan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NARİN'İ ENES'E KURBAN ETMEZ"

Enes Güran'ı korumak için Narin'in katilini gizliyorlar iddiaları sorulan Hediye Güran, Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün bir anne olduğunu belirterek, "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez. yani eğer Enes, Narin'i öldürmüş olsaydı Yüksel bunu söylerdi. Narin yanlışlıkla bile öldürülmüş olsa Yüksel söylerdi. " dedi.

Cinayetle ilgili şüpheli isimlerden biri olan Nevzat Güran'ı suçlayan Hediye Güran, "Narin'i o şekilde torbaya koyup gömen Nevzat'ın katil olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDE ARALARINDA GEÇEN KONUŞMAYI AKTARDI

Bir dönem tutuklu kaldığı cezaevinde, Narin'in annesi Yüksel Güran ile görüştüğünü anlatan Hediye Güran, Yüksel'in her gün kızının katillerinin bulunmasını istediğini söyledi. "Bana 'Kızımın katili bulunsun, ben burada gerekirse bir ömür yatarım' diyordu" şeklinde konuşan Güran, Yüksel'in cezaevinde kızına ağıtlar yaktığını da sözlerine ekledi.

NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜN NE OLDU?

Narin'in en son kurstan çıkarken görüldüğü güne dair açıklamalarda bulunan Hediye Güran, saat 16.00'da Yüksel Güran'ın evine gittiğini, ancak Narin'in evde olmadığını söyledi. "İki saat boyunca evdeydim ve Narin'i hiç görmedim" diyen Hediye Güran, Yüksel Güran'ın o gün Narin'in amcalarına gideceğini söylediğini aktardı.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ÇOCUKLAR DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3 çocuk hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi. 3 çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

BİRLEŞTİRME TALEBİ

Tensip zaptında dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi talep edildi.

Talepte, şu ifadelere yer verildi:

"Dava dışı yaşı büyük şüphelilerin aynı olay kapsamında atılı suçu işledikleri iddiasıyla tanzim edilen iddianamenin Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiği ve iddianamenin kabulü kararı sonrasında dosyaya kaydedildiği anlaşılmıştır. Dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat karşısında aynı suçu işledikleri iddia edilen şahıslar hakkında çelişkili hükümler kurularak yargıya güvenin zedelenmesinin önlenmesi ve toplanacak olan delillerin tek bir mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hüküm birliği ve usul ekonomisi yönünden daha yararlı olacağı kanaatine varılması nedenleriyle Çocuk Koruma Kanunu'nun 17/3. maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasına karar verilmiştir."

"SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU"

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından edilmişti.

Narin cinayetinde kilit isim konuştu: Yüksel, Narin\'i Enes\'e kurban etmez

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Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde kilit isim konuştu: Yüksel, Narin'i Enes'e kurban etmez - Son Dakika

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