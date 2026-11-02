Diyarbakır Kayapınar'da alev alan park halindeki otomobil itfaiyece söndürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da alev alan park halindeki otomobil itfaiyece söndürüldü

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Diyarbakır Kayapınar\'da alev alan park halindeki otomobil itfaiyece söndürüldü
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Diyarbakır Kayapınar\'da alev alan park halindeki otomobil itfaiyece söndürüldü
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki otomobil dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında olaydan etkilenen olmadı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde alevlere teslim olan park halindeki otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halinde olan otomobil, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Olaydan etkilenen olmazken, yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mezopotamya MahallesiDiyarbakırKayapınar3. SayfaİncelemeİtfaiyeGüncelPolisSon Dakika

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