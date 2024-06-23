Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi çıkan anız yangınında can kaybı sayısı arttı. Yaralanan 1 kişinin daha vefat etmesiyle yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

23.06.2024 16:36
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan anız yangınında 55 yaşındaki Zekiye Erdenli'nin de hayatını kaybetmesiyle yangında ölü sayısı 15'e çıktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetti. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi

3 YARALIDAN BİRİ KURTARILAMADI

Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı. Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi

Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından Erdenli'nin cenazesi, Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde toprağa verildi.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15\'e yükseldi

Diyarbakır, Mardin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • My Way: Cehalet bu bölgenin DNA'sında var.Ne yaparsanız yapın ıslah edemezsiniz iflah olmazlar. 2 16 Yanıtla
  • Mazlum Dürüst: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 16 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Rabbim sabır versin. ???? 3 0 Yanıtla
  • Kemsl: yangından kacamiyorlar mı? yoksa nefes darlığı olanlar mı ölüyor? 2 0 Yanıtla
    Ercan Karatas: Dumandan Zehirleniyor direnci düşünce ölüyor 1 0

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