Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır ve Mardin\'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında, 4 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Soğutma çalışmalarına helikopterler de havadan destek verirken yangının boyutu gün ağarınca havadan çekilen fotoğraflarla bir kez daha ortaya çıktı.

21.06.2024 08:43
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, yangında 10'u ağır 44 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken gündüz gözüyle havadan çekilen fotoğraflar yangının boyutunu ortaya koydu.

MAHALLEDE BAŞLAYAN ALEVLER İLÇEYE KADAR GELDİ

Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrıkve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru ilerleyerek çok geniş bir alanı etkisi altına aldı.

EKİPLER SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Alevlerin yükseldiği bölgeye gelen ekipler ve çevre sakinlerinin yoğun çabaları sayesinde yangın saatler sonra tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Havadan ve karadan soğutma çalışması başlatıldı.

YÜZLERCE HEKTARLIK ALAN SİYAHA BÜRÜNDÜ

Yüzlerce hektarlık alanın küle döndüğü yangından geriye ise siyaha bürünmüş bir tablo kaldı. Helikopterden ve drone kamerasıyla çekilen görüntüler olayın şiddetini ve ne kadar geniş bir bölgeyi etkisi altına alarak tahrip ettiğini gözler önüne serdi.

BİLİNÇSİZ UYGULAMA FELAKETE YOL AÇTI

Anız yakılmasından kaynaklı çıkan yangında ne kadar ekili alanın zarar gördüğü konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bilinçsiz şekilde yapılan bu uygulamanın telafisi olmayan bir felakete yol açtığı günün ilk ışıklarıyla çekilen görüntülere yansıdı.

ANIZ YAKMA NEDİR?

Anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir. Ülkemizde 1993 yılından beri yasak olmasına rağmen, verimin yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmayan yıllarda, ekinlerin hasadının ardından, tarlada kalan sap ve kökler yakılır. Buna anız yakma denir.

Kolay, masrafsız ve çabuk olan bu yolla, zararlıların ve çeşitli hastalıkların azaltılacağı, toprağın daha kolay işleneceği ve daha fazla verim alınacağı beklenir. Fakat beklenenin aksine, anız yakmanın yararından çok zararı bulunur. Rutin bir tarımsal uygulama gibi yapılan ve toprak verimlilik unsurlarına uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma yanlış bir uygulamadır

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Samsun Sporlu: her havzunn dibaynn 0 0 Yanıtla

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