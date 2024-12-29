Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okullar iki gün tatil - Son Dakika
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okullar iki gün tatil

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İki ayrı doğal gaz patlamasında 15 kişinin yaralandığı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi.

29.12.2024 20:24  Güncelleme: 21:38
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi.

Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi

DARICA'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi

NE OLMUŞTU

Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Yaşanan ikinci patlamada ise 2 kişi yaralanmıştı. PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca'da doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtilerek, kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı aktarılmıştı.

Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi
Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde okullar iki gün tatil

3-sayfa, Kocaeli, Darıca, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okullar iki gün tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emre Eren:
    haber eksik,rams inşaat inşaat çalışması yaparken ana hattı patlattılar sonra gazı verdiler. ne hata yaptılarsa patlamalar öyle meydana geldi.iki gündür gaz yok bazı mahalelerde elektrik de yok.daha iki gün de gelmeyeceği söyleniyor, okullar da soğuk olacağı için tatil edildi sadece patlama olduğu için değil 63 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kömür odun yaksak daha iyi Doğal gaz çok tehlikeli 30 10 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    oduna kömüre mecbur kalsakta ısınsak bi yaw ") 17 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Sen Yakıyormusun lan ferhat ezbere çene estetiği Yapma 6 9 Yanıtla
  • Hakikat:
    Hava kirliligi yapmasin diye dogalgaz kullaniliyor.Evlerde bulunan kokuya duyarlidogalgaz alarmini devre disi birakmayalim.Hayat kurtariyor. 8 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferhat zengin otobana çıktığı için 0 6 Yanıtla
  • Trabzon:
    BU HAYATTA LÜKS VE RAHAT YAŞAM İÇİN MAALESEF ÇOOOOK ŞEYLERDEN TAVİZ VERMEK ZORUNDA KALDIK BAZEN BU CANIMIZA BİLE MALOLDU 6 0 Yanıtla
  • Gökhan:
    Gaz ve elektrik ikilisi ayni anda olmadigi için nefes ile isinmaya başlamistik. Bir ust sokakta elektrik var. Bir alt sokakta yok. Sanirsin ilçe değil köy. 2 0 Yanıtla
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