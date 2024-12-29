Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde okullar iki gün tatil

Emre Eren:

haber eksik,rams inşaat inşaat çalışması yaparken ana hattı patlattılar sonra gazı verdiler. ne hata yaptılarsa patlamalar öyle meydana geldi.iki gündür gaz yok bazı mahalelerde elektrik de yok.daha iki gün de gelmeyeceği söyleniyor, okullar da soğuk olacağı için tatil edildi sadece patlama olduğu için değil