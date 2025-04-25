Doğum gününde deprem olmasın diye dilek tuttu depreme yakalandı! İşte o anlar...

İstanbul son birkaç gündür deprem gündemiyle diken üstünde. Silivri açıklarında- Marmara Denizi'nde meydana gelen ve en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan depremlerin ardından İstanbullularda büyük panik oluştu.

BAZI VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ

Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi dışarda geçirdi.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri çadır, koltuk, örtülerle kendilerine yatak yaptı.

İZLEYENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN VİDEO

İstanbulluların paniği sürmeye ederken, depremden bu yana ilginç görüntülerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Özellikle sosyal medyada gündeme gelen bir video izleyenleri hayrete düşürdü.

DEPREM OLMASIN DİYE DİLEK TUTTU, DEPREME YAKALANDI

Doğum günün kutlayan genç bir kız pastanın mumlarına üflemeden önce, "İnşallah deprem olmasın" diyerek dilek tuttu.

Dileğinin ardından ise 6,2 depreme yakalandı.