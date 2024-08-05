Doktor kadını şok eden karar: Evindeki tüm parayı çalıp serbest kaldılar - Son Dakika
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Doktor kadını şok eden karar: Evindeki tüm parayı çalıp serbest kaldılar

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Samsun'da yaşayan Doktor İnci Yurt'un evinden 2 milyon 500 bin TL değerindeki altını çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilen hırsızlar, serbest kaldı. Parası çalınan Yurt ise, ''Adaletin yerini bulmasını istiyorum'' şeklinde konuştu.

05.08.2024 17:14  Güncelleme: 17:34
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Doktor olan İnci Yurt'un evine giren S.Y.(24) ve B.V. (20), 2 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyayı ve parayı çaldı.

S.Y.(24) ve B.V. (20) cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığı ile aparat kullanarak kapının dilini düşürüp Doktor İnci Yurt'un evine girdi. Hırsızlar, evi dağıtmadan 2 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyayı ve nakit parayı aldı. İki hırsız, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu saklandıkları evde yakalandı.

30'DAN FAZLA SUÇLARI VAR

Polis, sicilleri kontrol edilen iki hırsızın evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının olduğunu tespit etti. Polis sorgusundan sonra Samsun Adliyesine sevk edilen hırsızlar için savcı, tutuklama talep etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki hırsız, serbest kaldı.

Yurt ise hırsızların serbest kalmasına sitem ederek 'Adalet' istedi. Yurt, "30 yıllık meslek hayatım boyunca biriktirdiğim ziynet eşyalarım hırsızlar tarafından çalındı. Serbest kalan hırsızların tutuklanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Doktor kadını şok eden karar: Evindeki tüm parayı çalıp serbest kaldılar

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Son Dakika 3.Sayfa Doktor kadını şok eden karar: Evindeki tüm parayı çalıp serbest kaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Demir Demirel: vah ülkemin insanına kanun yok nizam yok gelde güven kanunlara 43 0 Yanıtla
  • kamil erol: polislerin çalışması boşa gitmiş hırsızlar o akşam işe çıkmıştır yine nasılsa ceza yok 32 0 Yanıtla
  • Nejat Genc: Doktor hanım çok haklısınız bazı Hakimler empati yapmıyor bütün deliller olgunlaşmışsa kesinlikle tutuklanması gerekir tutuklanmıyorsa bir soru işaretidir 28 1 Yanıtla
  • Ersin Kalender: türkiyede adalet in sadece adı kalmış 10 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir: Bu 3. yazışım haber akışınız yenilenmiyor ve 2 gündür doğru düzgün son dk. haberi bildirimi gelmiyor.Ve ayrıca haber yorumları gözükmüyor ???? 4 0 Yanıtla
  • Sami Göksu: evin sigortalı sanırım 2 .5 milyon ziynet eşyan evde olduğuna göre 2 1 Yanıtla
  • nuri yildiz: 30 suç kaydı var deniliyor..İnfaz yasasının meyveleri bunlar..Acı ama gerçek.. 0 0 Yanıtla

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