Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı

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Aydın merkezli 8 ilde 'Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne' yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi yakalandı. Dolandırıcılardan 38'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Dolandırıcıların hesabında 1 milyar 398 milyon TL para akışı tespit edilirken, 476 banka hesabına tedbir konuldu

29.04.2025 17:21
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Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.'nin elebaşılığını yaptığı 'Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne' yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi yakalandı. Dolandırıcılardan 38'i tutuklanırken,3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı

HESAPLARINDA 1 MİLYAR 398 MİLYON TL'LİK PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeler yer verdi:

"Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 Milyar 398 Milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları, Vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekâletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, İkna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,Silahla tehdit, Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında; şüphelilere ait; 476 banka hesabı, 70 adet taşınmaz mal varlığına ve 16 adet araca tedbir kararı konuldu.

Operasyonlar sonucunda; Ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Didim Cumhuriyet Başsavcılığımız ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 Milyar 398 Milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları, Vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekâletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, İkna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

476 BANKA HESABINA TEDBİR KONULDU

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,Silahla tehdit,Resmi belgede sahtecilik,Nitelikli dolandırıcılık veSuçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında; şüphelilere ait; 476 banka hesabı, 70 adet taşınmaz mal varlığına ve 16 adet araca tedbir kararı konuldu. Operasyonlar sonucunda; Ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Didim Cumhuriyet Başsavcılığımız ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Szka788304:
    eylem miting yapsınlar büyükleri Silivri de :) 6 2 Yanıtla
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