Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

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Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yaşanan yolcu alma kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Olayda şoförlerden biri sopa ile darp sonucu yaralanırken, diğeri ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı. Öte yandan, yaralanan şoförlerin yerde kanlar içinde yardım beklediği görüntüleri ortaya çıktı.

02.02.2025 21:49
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Afyonkarahisar'da dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI BIÇAKLI, SOPALI VE TÜFEKLİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve Ö.Ö. arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine saldırdı.

İKİSİ DE YARALANDI

Olayda O.Ö. sopa ile darp sonucu yaralanırken, diğer dolmuş şoförü Y.A. ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

YERDE YARDIM BEKLEYENLERE İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

Olay sonrası yaralanan ve yerde yatan şahısların yardım bekledikleri anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde vatandaşların yerde yatan Y.A.'ya kemerle turnike yaparak kan kaybını önlemeye çalıştıkları görüldü. Görüntülerde ayrıca vatandaşların duruma tepki gösterdikleri de gözlendi.

"MİNİBÜS ŞOFÖRLERİMİZ ARASINDA KAVGADA ŞÜKÜRLER OLSUN VEFAT YOKTUR"

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan İbrahim Karataş olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise olayda kullanılan bıçak, sopa ve tüfeklerin araçlarda ne aradığı konusuna açıklık getirmedi. Karataş açıklamasında, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur. Her iki tarafın da geriden gelen bir husumeti yoktur. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi.

Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bayram Izgoren:
    beynini kullanmayan toplumlar siddetle sorunlari cozmeye mahkumdur. 24 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    basimizda devlet yok piyasa basi bos normal 8 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    afyon sucuğu lazım ferhat a 11 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    afyona bak sen büyümüşte mevzu yapıyor :)) 7 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    iskele babası GT herif ferhat 6 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk babana saygılı ol bir dahakine affetmem 2 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Afyonda bu minibüs olayına çok önem veriyorlar ve ciddi bir rekabet var. O yüzden devamlı bu rekabet yüzünden kavga çıkıyor. 5 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Afyon patlamış 2 0 Yanıtla
  • esat turan:
    para için bir birinizin canını yakmaya değermi ya Allah göstermesin biriniz ölseydi ne olacaktı biri mezara diğeri ömür boyu hapse Allah ıslah etsin sizi 2 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Afyon diye başlıkta normal bir haber beklemek zaten hata olur...Afyon'un tek şansı Ege bölgesinde olması.... 2 0 Yanıtla
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