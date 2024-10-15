Dolmuşta tacize uğrayan genç kız, o anları kayda aldı

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Ankara'da bir genç kız, Elvankent - Emirler hattında faaliyet gösteren dolmuşta yanındaki kişi tarafından tacize uğradı. İddiaya göre 17 yaşındaki genç kız, henüz ismi bilinmeyen şahıs tarafından elle taciz edildi. O anları kayda alan mağdur, tacizci şahsa bağırarak kendinden uzaklaştırdı. Genç kız, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şahsın bulunması için yardım istedi.