Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor - Son Dakika
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Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor

Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor

İngiltere'de yaşayan 'Zara' adlı bir kadın, sosyal medya üzerinden dominant hizmeti vererek ayda 530 bin TL kazanıyor. İş dünyasından stresli kişilerin genellikle bu hizmeti aldığını belirten Zara, bu işin tamamen profesyonel bir hizmet olduğunu ve danışanlarıyla arasında kişisel bir ilişki olmadığını ifade ediyor. Zara'nın nişanlısı Owen ise durumu normal karşıladığını ve bunun sadece bir iş olduğunu düşünüyor.

12.11.2024 15:54
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İngiltere'de yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle sadece "Zara" ön adını paylaşan iki çocuk annesi bir kadın, sıra dışı mesleğiyle ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada aldığı talepler üzerine profesyonel "dominant" olarak çalışmaya başlayan Zara, aylık 530 bin TL kazanç elde ediyor.

Nişanlısı Owen'la evlilik hazırlıkları yapan Zara, "Bu iş tamamen profesyonel bir hizmet. Danışanlarımla aramda kesinlikle kişisel bir ilişki olmuyor. Aldığım ücret sayesinde çocuklarımın geleceğine yatırım yapabiliyorum" açıklamasında bulundu.

Kendisine başvuran danışanlarının genellikle iş dünyasından stresli kişiler olduğunu belirten Zara, "Bu hizmeti stres atmak için aldıklarını söylüyorlar" dedi. Nişanlısı Owen ise durumu normal karşıladığını ve bunun sadece bir iş olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Zara'nın bu sıra dışı mesleği İngiliz basınında da geniş yer buldu. Uzmanlar, son yıllarda bu tür alternatif mesleklere olan talebin arttığına dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, benzer hizmetlere olan ilginin yükseldiği belirtiliyor.

Birleşik Krallık, Sosyal Medya, 3-sayfa, Londra, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Kaan:
    Kibarca escortluk yapıyor yani 1 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    buda galiba mazlumu isteyen gazino sahibine denk gelmiş 0 0 Yanıtla
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