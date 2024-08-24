Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı

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Şanlıurfa'da TikTok hesabından canlı yayın bir dönerci, müşterisinin siparişini hazırlarken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dönerci vurularak yere düşerken, o sırada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği dikkat çekti.

24.08.2024 09:44
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Şanlıurfa'da bir dönerci, canlı sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Dönerinin olmasını bekleyen bir kadın müşterinin sakinliği ise dikkat çekti.

DÖNERCİ CANLI YAYINDA SALDIRIYA UĞRADI

Şanlıurfa'da korku dolu anlar yaşandı. Tiktok hesabından canlı yayın yapan bir dönerci, bir kadın müşterisinin siparişini hazırlarken, silahlı saldırıya uğradı. Dönerci, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

KADININ SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen vurulan şahsın yardımına koştu. O sırada dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadının sakinliği ise dikkat çekti.

Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selim Kayisi: Kadın şok olmuş, kadının sakinliği diyorsunuz. 33 1 Yanıtla
  • murat atmaca: made in TEXAS..... 25 0 Yanıtla
  • ismail: sakinlik degil kadın ne olduğunu anlamadı 24 0 Yanıtla
  • Alper tunga: Bu tür olaylar artık ne kadar normallestiyse :) 21 0 Yanıtla
  • Ridvan Gulyapragi: bizim buralarda hayatın olağan akışına uygundur.. 14 0 Yanıtla
  • ömer işler: Gerçekten güvenlikle elekalı bir problemimiz olmadığına emin miyiz? 11 0 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Yahu ne alakası var şimdi bu ne showmu değilse niye böyle.Silah kaçakçılığı aşırı arttı çoluk çocuk donatıldı 8 0 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN: eeee dönerci öldü mü ? Biz ile vurulanı değilde ayakta bekleyene bakıyoruz 8 0 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Yazık ya gerçekten barışçıl bir düzeyde yaşamak varken İki günlük dünya için değmez bu tür olaylara 3 0 Yanıtla
  • Taha Göktaş: Arkadaki ablanın kocası her hafta birini vuruyor galiba dönerciye 1 kurşunla mı düştün dercesine bakıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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