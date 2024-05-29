Dövüş Sanatları Uzmanı Kadın, Dükkânını Soymaya Çalışan Kadın Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

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Arjantin'de, dövüş sanatları uzmanı bir kadın, dükkânını soymaya çalışan kadın hırsızı etkisiz hale getirdiği anları gösteren bir olay yaşandı. Bu olay, hem güvenlik kameraları tarafından kaydedildi hem de yerel medyada geniş yankı buldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri, 22 Mayıs'ta Chaco eyaletinin Resistencia kentindeki bir kioskte, hizmet penceresinden zorla içeri girmeye çalışan hırsızı gösteriyor. Hırsız, Yanela Caceres'in işlettiği dükkâna girmeye çalışırken, yerel halk tarafından tanınan bir kickboksçu olan Yanela, duruma anında müdahale etti.

Kimliği henüz belirlenemeyen hırsıza defalarca yumruk atan Yanela, hırsıza acı verici bir kol kilidi uygulamak üzereyken, kapüşonlu saldırgan kaçmayı başararak eli boş bir şekilde uzaklaştı. Yanela'nın hızlı ve kararlı müdahalesi, hem kendisini hem de dükkânını korumasını sağladı.

Yerel medya haberlerine göre, hırsız Yanela'ya, hizmet penceresini açtırmak için su isteme numarası yapmış. Yanela, olayı şöyle anlattı: "Önce benden tek bir sigara istedi. Artık bu şekilde satmadığımızı söyledim. Sonra su istedi."

Su reyonu arka kısmında olduğu için Yanela hizmet penceresini kapatıp küçük bir şişe su almak üzere arka tarafa gitti. Yanela, "Şişeyi ona verdiğimde, pencereyi itip dükkâna girmeye çalıştı" dedi. Bu noktada Yanela, hırsızın niyetini anlayarak hızlı bir refleksle kendisini savundu.

"Beni yakalamak istedi ve videoda görüldüğü gibi tepki verdim," diyen Yanela, hırsızı o kadar sert vurduğunu ve eklemlerinin kanadığını, ancak başka bir yara almadığını söyledi. Bu olay, Yanela'nın kendini savunma yeteneklerinin ne kadar etkili olduğunu ve suçluların dahi dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi.

Şu anda yerel polisle bir soygun şikâyeti yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Ancak bu olay, suçluların sıradan bir mağaza çalışanı gibi görünen birine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi. Yanela'nın cesurca kendini savunması, topluma bir mesaj veriyor: Suçla mücadelede herkesin bir rolü olabilir ve kararlı bir duruş, suçluların planlarını bozabilir.