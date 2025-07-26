Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu

İstanbul'da oğlu için düğün hazırlığı yaparken kuaförde fenalaşarak hastaneye Necla Üstünel'in eltisi tarafından içeceğine ilaç konularak zehirlendiği ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ

Olay günü kuaförde serinlemesi için kendisine verilen içecekten içen Necla Üstünel, kısa süre içinde boğazında yanma ve fenalık hissi yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeceğe ilaç karıştıran kişinin eltisi olduğu iddia edildi. Yaşadıklarını anlatan Üstünel, "Oğlumun düğün günüydü. Kuafördeyken bana serinlemem için içecek verdiler. İçer içmez boğazım yandı, fenalaştım. Meğer içeceğin içine ilaç karıştırılmış" dedi. Üstünel, düğün esnasında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sonrasında sağlık sorunlarının başladığını belirtti.

BİR ÖZRÜ BİLE DİLEMEDİ

İddialara göre eltisi, olay sonrası hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi ve aileye "düğünleri rezil olsun" ifadelerini kullandı. İlk yargılamada sanığa yalnızca para cezası verilmişti. Ancak avukat Burcu Aslan'ın itirazı üzerine dava yeniden açıldı. Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz'ün haberine göre, avukat Burcu Aslan, davanın yeniden görülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu olay basit bir taksirle yaralama değil, kasten yaralama hatta öldürmeye teşebbüstür. Mahkemenin kamera kayıtlarını dikkate alarak adil bir karar vermesini bekliyoruz" dedi.

Mahkemenin, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden davayı yeniden değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.