Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video, mutlu olması gereken bir düğün gününü kabusa çeviren şiddet olayını gözler önüne serdi. Görüntülerde, yeni evlenen bir damadın, geline sarılan arkadaşına sert bir şekilde saldırdığı anlar yer alıyor.

Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği henüz netlik kazanmasa da, videoda düğün salonundaki diğer konukların şaşkınlık içinde olayı izlediği görülüyor. Damadın aniden öfkelenerek, geline sarılma anında arkadaşına yumruklar savurması, kutlama ortamını bir anda gerginliğe dönüştürdü.

Görüntülerde, damadın ilk yumruğunun ardından yere düşen arkadaşına vurmaya devam ettiği, çevredekilerin müdahale etmekte zorlandığı anlaşılıyor. Davetlilerin bir kısmı kavgayı ayırmaya çalışırken, bazılarının ise telefonlarıyla olayı kaydettiği dikkat çekiyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan video hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar damadın kıskançlık krizine girdiğini öne sürerken, diğerleri ise olayın öncesinde yaşanmış olabilecek gerginliklere dikkat çekti.

Uzmanlar, düğün gibi duygusal ve stresli etkinliklerde, alkol tüketiminin de etkisiyle kıskançlık, geçmiş husumetler veya yanlış anlaşılmaların kolayca kontrolden çıkabileceğini belirtiyor.

Olayın tarafları hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlendiği ve binlerce yorum aldığı bildirildi.