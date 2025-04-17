Düğünde helikoptere binmesine izin verilmeyen adam, helikoptere tutunarak havalandı

Kenya'nın güneybatısında gerçekleşen lüks bir düğünde, bir adam helikoptere izinsiz binme girişiminde bulunurken, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Adam, kalkışa geçen helikoptere tutunarak havaya yükseldi.

Düğünde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, helikopterin etrafında toplanan kalabalık görülüyor. İlk bakışta her şey normal seyrederken, helikopter havalanmaya başladığı anda 28 yaşındaki bisiklet tamircisi Odhiambo Ouma, ani bir hareketle helikopterin iniş kızağına tutunuyor.

Türkiye'deki düğünlerde görmeye alışık olmadığımız bu tehlikeli anlar, düğüne katılanlar tarafından şaşkınlıkla izleniyor. Görüntülerde adamın helikopter ağaçların üzerinden geçip neredeyse görüş mesafesinden çıkana kadar tutunmaya devam ettiği görülüyor.

Uriri bölgesi polis şefi Enrico Lyomu'nun açıklamasına göre, adam önce helikopterdekilerden para istemiş. Bu isteği reddedilince "beni de gezdirir misiniz" diye sormuş ve bu talebi de kabul edilmeyince çareyi helikoptere zorla tutunmakta bulmuş.

Pilot durumun farkına vardığında, hemen yakındaki boş bir alana acil iniş yapmak zorunda kalmış. Yerel medyanın haberine göre, havada can havliyle tutunmaya çalışan adam, yorgunluktan kolları ağrımaya başlayınca, helikopterin yere inmesiyle büyük bir rahatlamayla karşılaşmış.

Olay sonrasında polis, adamı evinde yakalamak için operasyon düzenlemiş. Tutuklanmaya şiddetle direnen şüpheliyi zapt etmek için üç polis memuru müdahale etmek zorunda kalmış.

Polis şefi Lyomu: "Bu adam kendi hayatı da dahil olmak üzere birçok insanın hayatını tehlikeye attı. Kendisi hakkında yasal işlem başlatılacak. Bu olay, böyle tehlikeli hareketlere kalkışmayı düşünen herkese bir uyarı olmalı" açıklamasında bulundu.

Olayın, Kenya'lı şarkıcı Prince Indah'ın Pazar günü yapılan gösterişli düğününde gerçekleştiği ve helikopterdeki yolculardan birinin ünlü YouTuber Oga Obinna olduğu belirtildi.

Bu tür olaylar Kenya'da özellikle ünlülerin veya zenginlerin katıldığı etkinliklerde helikopter gibi lüks araçlara ilgi duyan kişiler tarafından zaman zaman gerçekleştiriliyor. Ancak polis yetkilileri, bu tarz davranışların hem kişilerin kendi canlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak, ağır cezalar uygulanacağı konusunda uyarıda bulunuyor.