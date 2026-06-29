Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
29.06.2026 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada viral olan bir düğün videosunda, şampanya patlatarak dans eden yeni evli çiftin talihsiz kazası gündem oldu. Coşkulu anlarda damat, dans figürüyle eğmek istediği gelinini dengesini kaybederek yere düşürdü. Görüntü büyük ses getirirken, çok sayıda kullanıcı "Gelin artık kocasına bile güvenmeyecek" yorumunda bulundu.

Hayatlarının en mutlu gününü ölümsüzleştirmek isteyen genç bir çift, düğün gecelerinde yaşadıkları hem güldüren hem de yürekleri ağza getiren o talihsiz anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan video, adeta interneti salladı.

Açık havada gerçekleştirilen şık bir düğün organizasyonunda kaydedilen görüntülerde, her şeyin yolunda gittiği görülüyor. Elindeki alkollü içecek şişesiyle coşkulu bir şekilde kutlama yapan damat, eşiyle birlikte müziğin ritmine kapılıyor. 

KENDİNİ BİR ANDA YERDE BULDU

Çevredekilerin alkışları ve patlayan konfetiler eşliğinde heyecanın dozu artınca, damat gelinini romantik bir dans figürüyle geriye doğru eğmek istiyor. Ancak hesaplanamayan denge kaybı, genç gelinin kendini bir anda yerde bulmasına neden oluyor.

"ARTIK KOCASINA BİLE GÜVENMEYECEK"

Görüntüler kısa sürede viral olurken, videoyu izleyen çok sayıda kişinin "Gelin artık kocasına bile güvenmeyecek" yorumunda bulunduğu görüldü.

3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
Daha 19 yaşındaydı Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu
Uşak’ta şüpheli kadın ölümü 3’üncü kattan düşerek can verdi Uşak'ta şüpheli kadın ölümü! 3'üncü kattan düşerek can verdi
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32’de İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32'de

08:01
Emre Kınay ile Emine Ün’ün kızı görenleri şaşırttı Annesinin adeta kopyası
Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı görenleri şaşırttı! Annesinin adeta kopyası
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
06:59
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi
06:40
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
06:24
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
01:49
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 08:08:55. #7.12#
SON DAKİKA: Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.