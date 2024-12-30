Düğünü basan eski sevgili, dehşet saçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düğünü basan eski sevgili, dehşet saçtı

Geniş Video İzle

Gerçek hayatta film ve dizi sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Bir kadın, eski erkek arkadaşının düğününü basarak damadı sahneden tekmeledi ve düşürdü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gelin ve damadın çiçek takma töreninde beklenmedik bir şekilde sahneye fırlayan kadın, damadı birkaç metre ileriye savurdu.

30.12.2024 10:30  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Film ve dizilerde sıkça gördüğümüz, sevdiği kişinin düğününü basan aşıkların hikayesi bu kez gerçek hayatta yaşandı. Şaşırtıcı olayda, bir kadın eski erkek arkadaşının düğün törenini basarak, damatı konukların gözü önünde sahneden tekmeledi ve düşürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gelin ve damadın çiçek takma törenine hazırlandıkları görülüyor. Tam damat çiçeği takmak üzereyken, iddiaya göre eski kız arkadaşı sahneye fırlayarak damadı arkadan tekmeliyor ve onu birkaç metre ileriye savuruyor. Bu beklenmedik olay, gelin dahil tüm konukları ve aile üyelerini şoke ediyor.

Görüntülerin devamında, kadının damadı geri çektiği ve aile üyelerinin araya girmesiyle gergin bir tartışmanın başladığı görülüyor. Konuşmaların sesi net olmasa da, her iki tarafın da öfkeli tavırları yoğun duygusal gerginliği ortaya koyuyor.

Video sosyal medyada viral olurken, izleyicilerden çeşitli yorumlar geldi. Bir kullanıcı "O zaman kız arkadaşınla evlenseydin" derken, bir başkası "Güvenlik nerede?" diye sordu.

Bazı kullanıcılar damadın ikinci evliliğini yaptığını ve kadının aslında ilk eşi olduğunu iddia etti. Bir kullanıcı "Adam ikinci evliliğini yapıyor" yorumunda bulunurken, başka biri "Biz bir eş bulamazken, adam ikincisini alıyor" dedi.

Bazı kullanıcılar ise evlilik korkularını dile getirdi. Bir kişi "Bu yüzden evlenmiyorum" yazarken, bazıları olayın sadece bir reklam çalışması olduğunu iddia ederek "Ünlü olmak için bu kadar düşmeye gerek yok" yorumunda bulundu.

Olayın nerede gerçekleştiği bilinmiyor. Instagram'da paylaşılan video, 3 milyondan fazla izlenme aldı.

Düğünü basan eski sevgili, dehşet saçtı

Hindistan, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünü basan eski sevgili, dehşet saçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasar Karatas:
    Şu yaptığın haberleri bir tek tek oku hiç önemli bir haber var mı yazık 7 1 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Bu nasıl haber böyle 8 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sanane aww 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
14:33 UEFA’dan Okan Buruk’a sürpriz davet UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
14:22 Destici’den ’’DEM-İmralı’’ görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın
14:11 Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
14:00 Rusya’dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad’ın sorunları çözememesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
13:52 Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
13:48 Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak
13:42 Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
13:41 Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
13:39 Alperen Şengün’ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 09:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Düğünü basan eski sevgili, dehşet saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.