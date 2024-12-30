Düğünü basan eski sevgili, dehşet saçtı

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Film ve dizilerde sıkça gördüğümüz, sevdiği kişinin düğününü basan aşıkların hikayesi bu kez gerçek hayatta yaşandı. Şaşırtıcı olayda, bir kadın eski erkek arkadaşının düğün törenini basarak, damatı konukların gözü önünde sahneden tekmeledi ve düşürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gelin ve damadın çiçek takma törenine hazırlandıkları görülüyor. Tam damat çiçeği takmak üzereyken, iddiaya göre eski kız arkadaşı sahneye fırlayarak damadı arkadan tekmeliyor ve onu birkaç metre ileriye savuruyor. Bu beklenmedik olay, gelin dahil tüm konukları ve aile üyelerini şoke ediyor.

Görüntülerin devamında, kadının damadı geri çektiği ve aile üyelerinin araya girmesiyle gergin bir tartışmanın başladığı görülüyor. Konuşmaların sesi net olmasa da, her iki tarafın da öfkeli tavırları yoğun duygusal gerginliği ortaya koyuyor.

Video sosyal medyada viral olurken, izleyicilerden çeşitli yorumlar geldi. Bir kullanıcı "O zaman kız arkadaşınla evlenseydin" derken, bir başkası "Güvenlik nerede?" diye sordu.

Bazı kullanıcılar damadın ikinci evliliğini yaptığını ve kadının aslında ilk eşi olduğunu iddia etti. Bir kullanıcı "Adam ikinci evliliğini yapıyor" yorumunda bulunurken, başka biri "Biz bir eş bulamazken, adam ikincisini alıyor" dedi.

Bazı kullanıcılar ise evlilik korkularını dile getirdi. Bir kişi "Bu yüzden evlenmiyorum" yazarken, bazıları olayın sadece bir reklam çalışması olduğunu iddia ederek "Ünlü olmak için bu kadar düşmeye gerek yok" yorumunda bulundu.

Olayın nerede gerçekleştiği bilinmiyor. Instagram'da paylaşılan video, 3 milyondan fazla izlenme aldı.