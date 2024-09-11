Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

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Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe Köyü imamı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

11.09.2024 10:01
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Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın katliamı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Cansız bedeni bulunan Narin, birkaç gün önce komşu köyde cenaze namazı kılınmış, ardından öldürüldüğü köyde defnedilmişti.

İFADESİ ALINAN İMAM SERBEST KALDI

Tavşantepe Köyü'nün imamı R.K. ve büyük amca Hüseyin Güran'ın ikinci eşi 40 yaşındaki bir kadın dün akşam gözaltına alınmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İsmail Küçükkaya'nın programına bağlanan gazeteci Ferit Demir, İmam R.K'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Narin'in, en son 21 Ağustos günü saat 15.15'te eve giderken okulun güvenlik kamera görüntüsüne yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19'uncu gün 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz Deresi'nde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulundu.

15.40 İLE 16.30 ARASI

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından ekipler dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını yeniden incelemeye aldı. Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin'in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz Deresi'ne giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası Nevzat Bahtiyar'a ulaştı. Yapılan sorguda Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü itiraf etti. Savcılığa sevk edilen Nevzat Bahtiyar'ın sorgusu devam ediyor. Dün adliyeye sevk edilen Nevzat Bahtiyar 'çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SAVCILIK, 'TÜLİN' DOSYASINI AÇTI

Narin dosyasının savcılarının, daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen engelli abla Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin\'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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