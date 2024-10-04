Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var - Son Dakika
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Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var

Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var

Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs, çete suçu ve seks ticareti suçlamalarıyla tutuklandı. Bir davacı 2018'de cinsel saldırıya uğradığını iddia ederken, Atlanta'daki malikanesinde çekilmiş pornografik bir videodan söz ediliyor. 'Jane Doe' adlı kadın, uyuşturucu ve istismar iddiasıyla dava açtı. Avukatları suçlamaları reddediyor. Olaylar, Diddy'nin ünlü partileriyle ilişkilendiriliyor. Soruşturma sürerken, müzik dünyası ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

04.10.2024 13:46
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Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs, son günlerde ciddi suçlamalarla karşı karşıya. 54 yaşındaki sanatçı, çete suçu, seks ticareti ve fuhuş amaçlı taşımacılık suçlamalarıyla tutuklandı ve şu an New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmakta.

Yeni bir gelişme olarak, Diddy'nin bir davacısının avukatı Ariel Mitchell-Kidd, müvekkilinin 2018'de Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Ayrıca, Diddy'nin Atlanta'daki malikanesinde çekildiği öne sürülen pornografik bir videonun varlığından söz edildi. Bu videoda Diddy'nin yanı sıra "daha yüksek profilli" birinin de yer aldığı iddia ediliyor.

Bunlara ek olarak, "Jane Doe" takma adıyla bir kadın, Diddy'ye karşı yeni bir dava açtı. İddiaya göre, 2020'den beri süren ilişkilerinde Combs, kadına uyuşturucu vermiş ve istismarda bulunmuş. Kadın, bu süreçte hamile kaldığını ve düşük yaptığını da belirtti.

Diddy'nin avukatları, müvekkillerinin tüm suçlamaları reddettiğini ve masum olduğunu savunuyor. Ancak, ünlü rapçinin kefaletle serbest bırakılma talebi iki kez reddedildi.

Bu olaylar, Diddy'nin uzun yıllardır düzenlediği ünlü partileriyle de bağlantılı görülüyor. Ancak, partilere katılan diğer ünlülerin herhangi bir suçla ilişkilendirilmediği ve iddia edilen suçlardan haberdar olmadıkları belirtiliyor.

Soruşturma devam ederken, müzik endüstrisi ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Diddy'nin kariyeri ve itibarı bu suçlamalardan ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

Dünyaca ünlü bir kişinin rapçi Diddy'nin gizli seks partisine katıldı
Dünyaca ünlü bir kişinin rapçi Diddy'nin gizli seks partisine katıldı
Dünyaca ünlü bir kişinin rapçi Diddy'nin gizli seks partisine katıldı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sakin Kafa:
    Tövbe estağfurullah, ihramlı insanlar sandım haber fotoğrafını 11 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    cok uzucu video varmi kardes? 4 1 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Çeviri ile haber yapın da, bir okuyun düzeltin azıcık. 2 0 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    bu nasıl bir Türkçe..Nasıl bir başlık..Editör Suriyeli sanırım... 0 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    vuuaav evri bari beybi 0 0 Yanıtla
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