Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar - Son Dakika
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Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri\'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde dünyaca ünlü fast food zincirlerinden biri de yer aldı. Popüler markanın Kayseri'deki bir şubesinde yapılan incelemede Roast Beef ürününde dana eti yerine kanatlı etine yer verildiği tespit edildi.

04.10.2024 08:44
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Kayseri'deki bir Arby's şubesinde satılan dana etli olduğu iddia edilen Roast Beef ürününde yapılan incelemede dana eti yerine kanatlı eti tespit edildi.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan son taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in ismi yer almasıyla birlikte, gıda güvenliği konusunda endişeler arttı. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

ARBY'S'TEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan Arby's yönetiminin, yaşanan bu durum karşısında nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor. Tüketiciler, şirketin bu skandala ilişkin detaylı bir açıklama yapmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımları atmasını bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ergün Öz:
    Böyle yerlerden almayın yemeyin 29 1 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Niye isim vermiyorsunuz dıbırınız yemiyormu kan..lar 14 7 Yanıtla
  • astragan:
    kayseride eşek eti bitmiş demek ki.. 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bütün hileli işler bu tip yerlerden çıkıyor yersen ye 12 0 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    İfşa edin 8 0 Yanıtla
  • yasin koç:
    Salon Burger harici başka yerden yemiyorum. o da ayda toplasan 2 - 3 defa. Azaltın artık şu hazır gıdayı yoksa sonumuz kötü. 2 0 Yanıtla
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