Kayseri'deki bir Arby's şubesinde satılan dana etli olduğu iddia edilen Roast Beef ürününde yapılan incelemede dana eti yerine kanatlı eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan son taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in ismi yer almasıyla birlikte, gıda güvenliği konusunda endişeler arttı. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildiğini açıkladı.
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan Arby's yönetiminin, yaşanan bu durum karşısında nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor. Tüketiciler, şirketin bu skandala ilişkin detaylı bir açıklama yapmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımları atmasını bekliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar - Son Dakika
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