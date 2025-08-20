Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti - Son Dakika
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
20.08.2025 08:28
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
"Jean Pormanove" ismiyle tanınan ünlü fenomen Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın maratonu sırasında hayatını kaybetti. Uykusunda ölen Graven'i canlı yayın sırasında binlerce kişi izledi.

Kick platformunda "Jean Pormanove" adıyla tanınan Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın sırasında Fransa'nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesindeki bir evde uyurken yaşamını yitirdi.

PET ŞİŞE ATIP KONTROL ETTİ

Arkadaşı önce uzaktan bir pet şişe attı, ardından yanına gidip kontrol ettiğinde acı gerçekle karşılaştı. O anların ardından yayın aniden kesildi.

Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nice savcılığı, ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı ve otopsi yapılmasına karar verdi. Yetkililer şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

YAYINLARDA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI

Graven'ın daha önce katıldığı yayınlarda şiddete uğradığı görüntüler gündeme gelmişti. Le Parisien'in haberine göre, farklı yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

"TAM BİR DEHŞET"

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, yaşananları "tam bir dehşet" olarak nitelendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını engelleme yükümlülüğüne dikkat çekerek, "Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok" ifadelerini kullandı.

