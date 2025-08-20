Kick platformunda "Jean Pormanove" adıyla tanınan Raphaël Graven, 10 gün süren canlı yayın sırasında Fransa'nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesindeki bir evde uyurken yaşamını yitirdi.
Arkadaşı önce uzaktan bir pet şişe attı, ardından yanına gidip kontrol ettiğinde acı gerçekle karşılaştı. O anların ardından yayın aniden kesildi.
Nice savcılığı, ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı ve otopsi yapılmasına karar verdi. Yetkililer şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.
Graven'ın daha önce katıldığı yayınlarda şiddete uğradığı görüntüler gündeme gelmişti. Le Parisien'in haberine göre, farklı yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.
Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, yaşananları "tam bir dehşet" olarak nitelendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını engelleme yükümlülüğüne dikkat çekerek, "Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
