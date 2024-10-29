Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye\'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyanın en iyi balık şefi olarak tanınan Alman Michael Wollenberg karavanıyla İstanbul yakınlarında seyir halindeyken kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Michael Wollenberg tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölümü sevenlerini yasa boğdu. Eski ortağı, Wollenberg'in Kıbrıs'a yerleşmek istediğini belirterek "Almanya'dan ve siyasetten bıkmıştı ve oradan başlamak istiyordu" ifadelerini kullandı.

29.10.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karavanıyla Türkiye'de bulunan Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wollenberg kurtarılamadı. Ölümü, Almanya'da büyük üzüntü yarattı.

"ALMANYA'DAN VE SİYASETTEN BIKMIŞTI"

Kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğunu ve onların akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Michael Wollenberg'in ölümü eski bir ortak tarafından doğrulandı. Eski ortağı, Wollenberg'in Kıbrıs'a yerleşmek istediğini belirterek "Almanya'dan ve siyasetten bıkmıştı ve oradan başlamak istiyordu" dedi.

Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

DÜNYANIN EN İYİ BALIK ŞEFİ SEÇİLMİŞTİ

Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu. Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre eski profesyonel boksör Alexander Petkovic, Michael Wollenberg'in uzun süredir arkadaşıydı. 44 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabında ölüm haberinden "derinden etkilendiğini" söyledi.

Petkovic, şöyle yazdı: "Michael sadece iyi bir arkadaş değil, aynı zamanda çok özel bir insandı. Onun sıcak karizmasını ve birlikte paylaştığımız anıları her zaman hatırlayacağım."

Petkovic ayrıca Wollenberg'in ailesine başsağlığını şu sözlerle diledi: "Düşüncelerim sizinle ve Michael'ın cennette özel bir yeri olduğundan eminim. Ruhu huzur içinde yatsın."

Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

"HALA İNANAMIYORUM"

Eski HSV oyuncusu Bernd Wehmeyer (72) de ölüm haberi üzerine "Çok iyi bir arkadaştı, hâlâ inanamıyorum" diye yazdı. Komedyen Otto Waalkes ve tasarımcı Claudia Effenberg gibi diğer ünlüler de ünlü şefin Türkiye'de trajik kaza sonrası ölümü nedeniyle başsağlığı mesajları yayınladı.

Gastronomi, İstanbul, Almanya, Ünlüler, 3-sayfa, Türkiye, Kıbrıs, trafik, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Adem GS:
    dayı yanlış yere gelmiş.. 82 1 Yanıtla
  • celal doğan:
    Türkiyeye gelen trafik canavarı oluyor 36 19 Yanıtla
  • Murat:
    yazık olmuş adama 42 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Allah rahmet eylesin üzücü haber 23 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    kurallara uymazsan ölürsün ağa 5 32 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Dünyanın en iyi birşeyi olabilirsiniz,ama o ölüm ayette buyrulduğu üzere,geçmişinizdeki yaşayan tanıdıklarınızın, sizin ve sizden doğan çocuklarınız için kaçınılmaz sondur.paranız ile aklınız ile satın alınamayacağınız bir ADALETTİR.ayrıca müslümanıp deyipte Müslüman olmayan birine veya iman edip yetemediğini bilmediğiniz bitine rahmet okumayın Allah cc ayet ile yasaklamıştır. 16 17 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Tırlar ,kamyonlar ,diğer araçlardan farklı yolları kullanmalıdır 32 1 Yanıtla
  • Abdullah .:
    a. m koyiyim İstanbul yakınında diyor sanki çölün ortasında biryerden bahsediyor nasıl habercisiniz kafanizmi güzel yazsana Mahmutbey giselere gelmeden diye sizi haberci yapanı .bu şekilde haber yapıp göz yuman müdürü de 21 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız geçip giden yılların ardından bakacağız 3 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    bizim bursa trafikte öküz dolu...babalarının yolu sanıyorlar. 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.