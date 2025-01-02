Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü - Son Dakika
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Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü

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ABD'de dünyanın en yaşlı safkan Arap atı olarak bilinen Echoquette, ani karaciğer yetmezliği nedeniyle 36 yaşında öldü. Echoquette'in sahibi Andrew Haus, atı 1993'te sahiplendiklerini açıkladı.

02.01.2025 15:01  Güncelleme: 15:18
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Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı Echoquette, 36 yaşında hayatını kaybetti.

ANİ KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİYLE ÖLDÜ

Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı olarak bilinen Echoquette, ani karaciğer yetmezliği nedeniyle ABD'de hayatını kaybetti. Echoquette'in sahibi Andrew Haus, "Onu ilk kez 1993'te İsviçre'deki ahırında gördük. Başını yana eğerek merakla bize bakması, bizi hemen kendine hayran bıraktı ve onu hayatımızın ilk atı olarak seçtik" dedi.

Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü

"TEDAVİYE GEÇ KALINDI" İDDİASI

Haus ailesi, Echoquette'in yeni bir ilaç kullanımı sırasında yaşadığı ani karaciğer yetmezliği nedeniyle öldüğünü belirtti. Aile açıklamasında, "Eğer gerekli testler yapılmış olsaydı, muhtemelen bu sorunu zamanında tespit edebilir ve önlem alabilirdik" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü

Amerika Birleşik Devletleri, Karaciğer Yetmezliği, Hayvan Hakları, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Sergen in beygiri 3 2 Yanıtla
  • murat atis:
    Bari dunyanın en ya?lı atı demeyin.yuzlerce yaşlı arap atı var bilmediğiniz görmediğiniz.sanki netenyahu dünyada bir tane var. 1 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    iyi yaşamış 1 0 Yanıtla
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