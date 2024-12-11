Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı

Geniş Video İzle

ABD'nin Las Vegas kentinde, Ocak ayında yargıca saldıran Deobra Delone Redden, toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Susan Johnson, Redden'ı 'zihinsel rahatsızlığı olan suçlu' olarak nitelendirdi ve toplam yedi suçtan mahkum etti.

11.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Las Vegas kentinde Ocak ayında görülen bir duruşmada yargıca saldıran Deobra Delone Redden, en az 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Salı günü görülen davada Yargıç Susan Johnson, 31 yaşındaki Redden'ı "zihinsel rahatsızlığı olan suçlu" olarak nitelendirdi ve toplam yedi suçtan mahkum etti. Redden ayrıca 61 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ocak ayında yaşanan olayda Redden, Yargıç Mary Kay Holthus'un masasının üzerinden atlayarak saldırmış ve sosyal medyada "uçan suç makinesi" olarak anılmaya başlanmıştı. Güvenlik görevlileri tarafından güçlükle durdurulan saldırıda Yargıç Holthus hafif yaralanmıştı.

Duruşmada söz alan Redden, "Ben kötü biri değilim. Çocukluğumdan beri sorunlarım var" savunmasını yaptı. Ancak Yargıç Johnson, doktor raporlarına dayanarak Redden'ın doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini belirterek bu savunmayı reddetti.

Redden'ın 2050'li yıllarda şartlı tahliye şansı olacağı belirtildi.

Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı
Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı
Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Uçan adam sabri 1 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Arkadaş sende denize atlar gibi atlamışsın. Bunu yapıyorum ama sonrasında ne olacak hiç.. Uçarsan, sana da böyle uçarlar.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.