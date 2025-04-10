Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle - Son Dakika
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Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle

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Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün başlayacak. Duruşma öncesi konuşan anne oğlunu öldüren çocuğun ailesinin kendisinden şikayetçi olduğu bilgisini paylaşarak, ''Şu anda firari görünüyorum ben'' dedi.

10.04.2025 07:56  Güncelleme: 08:10
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Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi, pazarda bıçaklanmıştı. Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün başlayacak.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İLK DURUŞMA BUGÜN

18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ

Ahmet Minguizzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüştü.

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AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan Ahmet Minguizzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesinin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Yasemin Akıncılar Minguzzi, diğer çocuklar için ayakta durmaya çalıştığını ve onlar için mücadele ettiğini belirterek, yas sürecine bile giremediğini söyledi. Kendisine gelen tehdit mesajlarından da bahseden Yasemin Minguzzi, "Geçtiğimiz sabah bir mesaj daha aldım. 'Abla affetmeyeceğini söylüyormuşsun arkadaşımı' diye. Af yok, affetmeyeceğim. Onlar benim ne yaşadığımın farkında bile değilken tehdit ediliyorum" dedi.

KATİL ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yasemin Akıncılar Minguzzi, yeni öğrendiği bir bilgiyi de tv100 ekranlarında paylaştı. Acılı anne, oğlunu öldüren çocuğun ailesinin kendisinden şikayetçi olduğu bilgisini paylaşarak, "Şu anda firari görünüyorum ben. Olayı tam tersi lanse ediyorlar. Akıl alır şeyler değil bunlar" ifadelerini kullandı.

İLK DURUŞMAYA ÇAĞRI

Duruşmanın yarın sabah olduğunu hatırlatan Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yarın bütün ülkemizin güzel insanlarını orada ilk duruşmaya bekliyorum" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi\'nin annesini çıldırtan hamle
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Kadıköy, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fikret :
    Burası türkiye Adaletten Bşy Beklemek Yanlış Olur.. Hakim Veya Savcı Sana Demesin Çocuğunu Sen Öldürdün Derse Şaşırma.. Bnden Söylemesi.. 97 15 Yanıtla
  • osman şahin:
    ADALETİN İŞLENMESİ EKSİKSİZ OLMALI BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI BU ŞEKİLDE KATL EDİLMEMELİ İBRET ALINACAK CEZALAR VERİLMELİ 88 2 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    amasının amanını silkeleyin iki iblisin 59 1 Yanıtla
  • Resul Bey:
    bir tane delikanlı yok mu şu çocuk görünümlü eşkıyalara gereğini yapabilecek adamlar özür ve yalvarmak yerine hala tehdit edecek cesareti nereden buluyor insan çıldırıyor.. 59 0 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    Getireceksin şeri. kanunu kısasa kısası ve idamı suç oranı nasıl düser görürsünüz 32 4 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    adalet genelevdeki patroniçenin adı made in turkey 26 2 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Bu davaya bakan savcımız ve hakimimiz vereceği kararda empati kurmalı...kendi oğlu öldürülmüş gibi hissederek kararını vermeli ve o iki iblisin kalemini kırmalı... 0 0 Yanıtla
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