Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı - Son Dakika
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Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

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İstanbul'da yenidoğan bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında mahkeme başkanı bir avukatın dışarı çıkarılmasını isteyince gerginlik yaşandı. Avukat salondan çıkarılırken, diğer avukatlar da "Neden çıkarılıyor?" diyerek itirazda bulunarak tepki gösterdi.

18.11.2024 13:01
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İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmaya, mağdur ve müştekiler, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA GECİKMELİ BAŞLADI

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık daha önce salona getirilmişti. Ardından 20 sanık daha duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıkların kimlik tespitiyle duruşma başladı. Duruşmanın saat 11.00'de başlaması bekleniyordu. Duruşma gecikmeli olarak saat 12.00 sıralarında başladı.

MAHKEMEDE AVUKAT GERGİNLİĞİ

Mahkeme başkanı, duruşmaya katılan bir avukata, "Siz seyircisiniz, ya oturun ya da duruşma salonundan çıkın taraf avukatı değilsiniz" diyerek uyarıda bulundu. Avukatlarla mahkeme başkanı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre gerginliğin ardından mahkeme başkanı, avukatın duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Polisler avukatın koluna girmek isteyince, avukat "Bırakın!" diyerek tepki gösterdi. Avukat salondan çıkarken, diğer avukatlar da "Neden çıkarılıyor?" diyerek usule ilişkin itirazda bulundu ve karara tepki gösterdi.

Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ömer Faruk Kurt:
    buda avukat cetesi hepsinin diplomasi iptal edilmeli 77 8 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    İlk celsede hesap kesilmeli..fazla uzatmaya gerek yok..suc belli ölen yavrular belli..yapılan kahpelik belli..kesin atın cezayı.. 48 1 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Başlarda böyle oluyor "Dostlar alışverişte görsün." misali. Sonra bir bakmışsınız tüm suç en fakir suçlunun başında kalmış... 12 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Duruşmada artistlik yapıyorlar. Mahkemede salondan atıyor. Olması gereken de budur. Bu iş ciddi bir iştir. Çocuk oyuncağı değil 8 0 Yanıtla
  • Fatih Erbilgiç:
    Bu soysuzları savunan avukatların ne olduğu incelenmeli ,dr terörle iltisaklı olduğuna göre avukatlarda olabilir 1 0 Yanıtla
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