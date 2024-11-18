Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

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İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmaya, mağdur ve müştekiler, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA GECİKMELİ BAŞLADI

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık daha önce salona getirilmişti. Ardından 20 sanık daha duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıkların kimlik tespitiyle duruşma başladı. Duruşmanın saat 11.00'de başlaması bekleniyordu. Duruşma gecikmeli olarak saat 12.00 sıralarında başladı.

MAHKEMEDE AVUKAT GERGİNLİĞİ

Mahkeme başkanı, duruşmaya katılan bir avukata, "Siz seyircisiniz, ya oturun ya da duruşma salonundan çıkın taraf avukatı değilsiniz" diyerek uyarıda bulundu. Avukatlarla mahkeme başkanı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre gerginliğin ardından mahkeme başkanı, avukatın duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Polisler avukatın koluna girmek isteyince, avukat "Bırakın!" diyerek tepki gösterdi. Avukat salondan çıkarken, diğer avukatlar da "Neden çıkarılıyor?" diyerek usule ilişkin itirazda bulundu ve karara tepki gösterdi.