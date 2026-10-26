Düzce'de istop eden otomobil çalıştırılmak istenirken alev alıp kullanılamaz oldu - Son Dakika
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Düzce'de istop eden otomobil çalıştırılmak istenirken alev alıp kullanılamaz oldu

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Düzce\'de istop eden otomobil çalıştırılmak istenirken alev alıp kullanılamaz oldu
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Düzce\'de istop eden otomobil çalıştırılmak istenirken alev alıp kullanılamaz oldu
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Düzce'de Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde istop eden otomobil, sürücünün yeniden çalıştırmak istemesiyle motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, kapanan yol araç kaldırıldıktan sonra açıldı.

Düzce'de istop eden aracını yeniden çalıştırmak isteyen sürücünün aracı alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Konuralp Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce Üniversitesi Hastanesi istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan K.Ç. idaresinde ki 81 BD 132 plakalı Tofaş marka otomobil, 550. Kavşak mevkiinde dönüş yapmak istediği esnada istop etti. Sürücü K.Ç. kavşağın ortasında kalan aracı tekrar çalıştırmak isterken, araç motor kısmından bir anda alev aldı. Araçtan apar topar çıkan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan D.Z. durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen araçtaki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
Necmi HoşverKonuralp3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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