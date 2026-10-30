Düzce Yığılca'da çalıya takılan tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Düzce Yığılca'da çalıya takılan tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Düzce Yığılca\'da çalıya takılan tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde iddiaya göre hayvan ararken çalılara takılan tüfek ateş aldı ve 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralandı.

İddiaya göre, Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde O.T. (15) ile A.A. kaybolan hayvanları bulmak için ormanlık alana çıktı. Aramalar sırasında A.A.'ın omzunda bulunan tüfek, çalılara takılması sonucunda bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, yanındaki arkadaşı O.T.'ye isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Yığılca'da çalıya takılan tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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