Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler - Son Dakika
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Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in kaybolmadan önce son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. Ece'nin iş yerinde mobbinge maruz kaldığını söyleyen arkadaşı, ''Bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce bir kağıt imzalatmışlar ona sıkkındı. Tuvaletleri sen temizleyeceksin demişler'' şeklinde ifade verdi.

10.03.2025 09:48
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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu.Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

HİPOTERMİDEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Mimar Ece Güler'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirterek, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece hanımı kaybettik gece 03.00'da. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. İnşallah sonuçta çok acı bir olay gerçekten eşine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin" dedi.

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

CADILIK EĞİTİMİ VEREN HOCASI GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, bugün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

"İŞ TANIMIMDA OLMAYAN ŞEYLER YAPTIRMAK İSTEDİLER"

Özge A.Ö.'ün ifadesinde Ece Gürel'in neşeli ve hayata bağlı biri olduğunu belirterek, sık sık konuştuklarını dertleştiklerini, kayboluşundan biri iki gün önce ise moralinin çok bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö., "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. 'Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım' diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi.

"OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI YAZDI"

"Kaybolduğu gün bana 'Ben Atatürk Arberetumuna gidiyorum' dedi" diyen Özge A.Ö. "Daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana 'Ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum' dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım" dedi.

"NEFES ALMAK İSTİYORUM"

Ece Gürel'in Astronomi ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum diyen Özge A.Ö., "O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı, dedi. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astronomi ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı" ifadelerini kullandı.

Ece Güler\'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece\'ye tuvaletleri temizlettiler

Psikoloji, 3-sayfa, Belgrad, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ers Çky:
    mobing her yerde kanun var tınlayan yok zaten kanunun uygulandığını da pek sanmıyorum yukardan bir tanıdık adalet tamam 99 2 Yanıtla
  • Nazife:
    arkadaşım hukuk talebesiydi bir avukatin hom ofisinde çalışıyor ve o yerde kalıyordu bütün temizligini severek yapiyordu hiç sorun etmedi. 5 56 Yanıtla
  • SELO:
    İslam dinimiz hariç her şeyi öğrenmenin sonuçları ondan sonra kendini boşlukta hissetme sabırsızlık şükürsüzlük sonuç ortada boşa geçen hayatlar 30 23 Yanıtla
  • Zafer El:
    he he he hee başka saçmalamaya başladınız başka 5 46 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Ne bekliyordun ki? Holdingde calismiyorsan sadece telefona bakmak için hukuk büroları kimseyi işe almaz. Görev tanimi esnektir bunu da herkes bilir. Bu bir avukatın ben sadece dilekçe yazarım, adliyeye gitmem demesi gibi bir şey. Direkt koyarlar kapiya. Cay vermekle de kimsenin eli asinmaz. Evine gelen misafire çay vermiyor musun? Evinden daha çok vaktini gecirdigi is yerini sadece maaş kapısı olarak gören zihniyetler maalesef tutunamazlar. 8 42 Yanıtla
  • Ankara21:
    Maalesef Türkiye gerçeği 39 2 Yanıtla
  • aragorn:
    YAZZIK OLDU BOŞ YERE GİDEN BİR HAYAT 30 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu kız ayıldıgında ıllakı anlattıkları bırseyler olmustur kımse bahsetmıyor acaba suikastmi ettiler 11 6 Yanıtla
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