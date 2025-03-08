Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı - Son Dakika
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Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, hastanede hipotermiden yaşamını yitiren Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

08.03.2025 17:24
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İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kayboldu. 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ECE GÜREL'E CADILIK EĞİTİMİ VEREN HOCA GÖZALTINDA

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, hastanede hipotermiden yaşamını yitiren Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

SIRLARI İLE ÖLDÜ

Ece Gürel'in, ormanda 4 gün boyunca ne yaşadığı merak konusu oldu. Ece Gürel'in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel'in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü. Gürel'in ormanda, telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde bulunması ise akıllara intihar etmiş olabileceği ihtimalini getirdi.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

ÇIĞLIK TERAPİSİ İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiğini öne sürdü. Erdinç sosyal medya paylaşımında, "Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

"CADILIK ZANAATİ EĞİTİMİ ALIYORDU"

Öte yandan Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı biliniyor. Gürel'e ders veren "astrolom" Hale Özen, bir YouTube yayınında, Ece Gürel'in 1,5, 2 yıldır öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı." dedi. Gürel'in son dönemlerde değiştiğini ileri süren Özen, "Son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

1500 DOLARLIK ÇAY

Görül'in inançlı bir insan olduğunu söyleyen Özen, Gürel'in Ayahuska adı verilen, halüsülasyon çayı kullanmadığını çünkü buna parasının yetmediğini de söyledi."Ölüme en yakın deneyim" sunduğu ileri sürülen çayın fiyatı 1500 dolar. Hale Önel, Ece Gürel'in ormana ritüel için gitmediğini belirtirken, "Diyelim kendince bereket ritüeli yaptı. Annelerimiz de yapar. Biz bereket için ne yaparız… Biz bereket için yenibahar ile tuz kavururuz ocakta" dedi.

Ece Gürel\'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Dolandırıcılık, Belgrad, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mahşerin atlısı:
    ilk gün dedim ya 3 aylık gündemi meşgul etme narin haberi hayırlı olsun bizim medya 5 kuruş etmez tövbe olsun 84 15 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Allah'tan uzak İslamdan uzak bir yaşam, böyle cinle cadıyla uğraşırsan,gencecik yaşta gidersin .Yazık çok yazık birde okumuş mimar olmuş. 46 14 Yanıtla
  • 34ts6665:
    artık hiç bir şeye şaşırmıyorum. şaşıramıyorum 37 6 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Itikati zayif biriymis yazik 25 11 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    Allah akıl fikir versin ölen kadın gibi milyonlarca kadın erkek var lüzumsuz bu tarz işlerle ilgilenen 24 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    bulununca ıllakı konustukları vardır kımse bırsey anlatmıyor 9 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Onca yıllar yüksek tahsil yapmış biri..ne işi olur cadıyla madıyla...Allah taksiratını affetsin inşallah..kimseyi aklıyla imtihan etmesin ...rabbim 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BİZİM FENOMEN FERAT İSİM DEĞİTİRMİŞ..YORUMLARINDAN BELLİ MANYAKCA YAZIYOR.MERT ... 3 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ameno 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı - Son Dakika
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