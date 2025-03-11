Ece Gürel\'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Ece Gürel'in ölümünün ardındaki detaylar merak ediliyor. Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel hayatını kaybetti. Vücudunda darp izine rastlanmayan Ece Gürel'in ormana neden gittiği ve nasıl kaybolduğu gizemini korurken ortaya çıkan yeni görüntüler tartışmaları daha da alevlendirecek.